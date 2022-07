Nina Nastasia – Riderless Horse (Temporary Residence)

“Breathe/ Leave me/ First tell me how to live/ You were the only one I gave all of myself/ I love you now more than I could”

Versos de pena y desolación, de amor infinito y de necesidad de salir huyendo del horror. Volver a respirar. Nina Nastasia vomita estos versos con esa rabia contenida en la dulzura de voz en “Afterwards”, una de las hermosas canciones contenidas en Riderless Horse (Temporary Residence, 2022), un álbum donde es dueña y señora -por fin- de su voz.

Su preciosa voz estuvo raptada por su compañero de vida y trabajo durante veinticinco años, Kennan Gudjonsson. Nina y Kennan trabajaron estrechamente en la elaboración de los primeros seis trabajos de la angelina. Tras esos discos -todos ellos la alzaron como una de las mejores compositoras de su generación- se hizo un fundido en negro.

“Tomorrow is a new adventure/hearts of sorrow/hearts of pleasure/I love you and I know/you love me”

Doce años de pesadilla en los que aguantó abusos psicológicos de su pareja, problemas con las drogas que la postraron en la cama casi un año entero, entre otras vivencias de caos y desaliento. En el verso de más arriba le canta al amor (“Blind As Batsies”) que se profesaron sin rencor, aunque las heridas sigan sangrando. Un amor al que puso fin un enfermo Gudjonsson suicidándose en su apartamento neoyorkino tras la ruptura amorosa.

Producido por el habitual Steve Albini, este cancionero maravilloso tiene una hondura y expresividad visceral: tan solo con su voz y guitarra consigue transmitir una infinidad de sentimientos que abarcan toda una vida condensada en las palabras justas. Versos que duelen como puñaladas, eriales de penar, pero de entre tanto duelo hay atisbo a la esperanza, a seguir la senda del pulso vital (“I love you/but we’re closer/to dying each day/we’re trying so hard/just yo stop the decay” nos canta en “Ask Me”). Esto es mucho más que un disco maravilloso: es un acto de empoderamiento de una superviviente. Gracias, Nina.

Escucha Nina Nastasia – Riderless Horse