Escucha el brillante debut de The T-Makers

El grupo mallorquín The T-Makers nace hace un par de años cuando Pazzis Veiret (con muchos años de experiencia tanto en Londres como en bandas palmesanas) y Xesc Carbonell (ex Son and the Holy Ghosts) se ponen en contacto para componer juntos. Posteriormente completarán la formación Moncho Martín (ex Niño y Pistola) y Mats Lindholm (ex No Flies on Frank). Obviamente son gente con una extensa trayectoria a sus espaldas, pero estamos ante sus primeros pasos conjuntos.

En poco tiempo The T-Makers se han labrado una buena reputación, sobre todo en Mallorca. Lo han hecho con su potente directo, con un EP (The Way I Feel, publicado en 2023 por Cero en Conducta) y ya en 2024 con su primer LP, The Time is Now. Un disco grabado por Jordi Álvarez en Sa Grava Estudi, masterizado por John McBain en USA y publicado poco antes del verano.

Este primer LP del grupo es una gozada para los amantes del pop clásico y los sonidos vintage. El disco está repleto de referencias sixties, de melodías, de guitarras exquisitas, de toques de garage, surf, beat y rock and roll. Con tan solo escuchar los primeros segundos de «It’s your life» uno ya sabe que se adentra en terreno conocido, bien explorado pero estimulante y refrescante. Pop de toda la vida, con canciones cortas y directas que no buscan alargar la experiencia sino explotar el chicle en 2 minutos y pasar a la siguiente. Canciones como la antes mencionada «It’s your life», la que da título al disco, «The lonely ones», «How long» o «Hurry up!» levantan el ánimo de manera instantánea. «Numbers», con sus menos de dos minutos, desprende una energía contagiosa. Hay también medios tiempos y momentos de recogimiento, pero lo más destacable es lo que hemos comentado.

The T-Makers desprenden amor a la música (ahí está la portada), valentía al traer a sus referentes a estos tiempos donde la moda va por otro lado totalmente distinto, y una frescura y despreocupación que son muy necesarias en estos tiempos de continua crispación. «The time is now», déjate de historias y escucha a los T-Makers.