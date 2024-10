Escucha el nuevo sencillo de Mayflower Madame

Mayflower Madame es una banda noruega de post-punk psicodélico formada por Trond Fagernes (voz, guitarra, bajo) y Ola J. Kyrkjeeide (batería). Tras debutar en 2016 con el LP Observed in a Dream, y lanzar posteriormente el EP Premonition en 2018, en 2020 publicaron su segundo álbum, Prepared for a Nightmare.

En la actualidad el grupo se encuentra preparando el lanzamiento de su tercer disco en formato largo, Insight. Un álbum que publicarán el 1 de noviembre a través de su propio sello Night Cult Records en colaboración con Up In Her Room (Reino Unido) y Icy Cold Records (Francia). Insight ha sido mezclado y masterizado por el renombrado ingeniero italiano Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher, The Vacant Lots) y promete ser su mejor lanzamiento hasta el momento. El disco está ya disponible para preventa en este enlace de compra.

Como avance, hoy 15 de octubre Mayflower Madame publican el sencillo «Crippled Crow», un tema en el que cuentan con contribuciones de Kenneth Eknes (sintetizador) y Rune Øverby (guitarra). «Crippled Crow» es el cuarto sencillo de Insight, que como os hemos comentado será el tercer álbum de la banda después de unos años de silencio.

En «Crippled Crow» Mayflower Madame ofrecen su mejor combinación de post-punk vanguardista, shoegaze, noise-rock y dark-wave. La canción se desliza impulsada por una imponente línea de bajo y un vibrante ritmo de batería, invitando a un viaje que va saltando desde las inquietantes melodías de los versos hasta las feroces cascadas de guitarra de los estribillos y finalmente llegando a la redención final.

A continuación puedes escuchar «Crippled Crow», el nuevo sencillo de Mayflower Madame.

