Escucha el poderoso nuevo disco de The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins publican hoy Aghori Mhori Mei en streaming y más adelante, aún sin fecha prevista, en versión física. Un disco en el que vuelven al sonido de su época Gish. Siamese Dream y Mellon Collie and the Infinite Sadness.

Como comenta Billy Corgan del sucesor de ATUM: «Llevamos jugando a este juego del rock and roll durante 36 años y tuvimos que doblar muchas rodillas. A veces, cuál es la primera canción y cuál es la primera declaración, y dejar que otras personas nos juzguen por un momento en el tiempo. Sentí que la forma correcta de afrontar este disco fue como un cuerpo de trabajo intacto: 10 canciones, unos 45 minutos, y luego dejar que los fans decidan si lo que hemos hecho es lo que nos propusimos conseguir. Si volvemos a ponernos en esa posición original, si pudimos volver a casa otra vez con este disco.

El 2 de agosto de 2024 estará ahí para que todos lo podáis escuchar. Vamos a lanzarlo digitalmente, por supuesto vamos a ponerlo a la venta y eso viene después, ahora solo queremos sacar el disco. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero queremos que la gente escuche el disco como un solo cuerpo de trabajo y puedan decidir el valor de lo que hemos hecho.

No se trata tanto como mirar hacia atrás con sentimentalismo sino como medio para avanzar; para ver si en el equilibrio entre el éxito y el fracaso, nuestras formas de hacer música alrededor de 1990-1996, todavía inspirarían algo revelador».

Escucha ‘Aghori Mhori Mei’ de The Smashing Pumpkins:

Estas son las canciones de ‘Aghori Mhori Mei’

1. «Edin»

2. «Pentagrams»

3. «Sighommi»

4. «Pentecost»

5. «War Dreams Of Itself»

6. «Who Goes There»

7. «999»

8. «Goeth The Fall»

9. «Sicarus»

10. «Murnau»