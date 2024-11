Escucha un último adelanto para Kim Deal

Kim Deal está de regreso con el que será su primer disco en solitario, Nobody Loves You More, que saldrá a la venta este mismo viernes bajo 4AD. Un tálbum que cuenta con la participación de miembros pasados y presentes de The Breeders como su hermana gemela Kelley Deal, el bajista Mando Lopez, Jim Macpherson y Britt Walford, además de Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Jack Lawrence (Raconteurs) y Fay Milton y Ayse Hassan de Savages. El LP fue mezclado por Marta Salogni y masterizado por Heba Kadry.

Ya hemos escuchado algunas de sus canciones como «Coast», “Crystal Breath” o «A Good Time Pushed», ahora llega la que da título al álbum, un corte reposado con una explosión final de cuerdas y vientos.

Escucha ‘Nobody Loves You More’ de Kim Deal

