Especial Kim Deal: cuatro décadas siendo cool

Kim Deal debuta con el que será su primer disco en solitario, Nobody Loves You More. Un trabajo que cuenta con la participación de miembros pasados y presentes de The Breeders como su hermana gemela Kelley Deal, el bajista Mando Lopez, Jim Macpherson y Britt Walford, además miembros de Teenage Fanclub, Raconteurs o Savages y contribuciones del desaparecido recientemente Steve Albini, cuya historia se ha cruzado con la de Deal un buen número de ocasiones.

Hoy en Conexiones MZK vamos a reivindicar su figura haciendo un repaso de sus cuatro décadas de actividad. Escucharemos cerca de 20 canciones, desde Pixies a The Breeders, sin olvidar otros proyectos y colaboraciones en un recorrido cronológico, desde finales de los 80, a nuestros días.

Escucha Kim Deal: cuatro décadas siendo cool

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.