Especial: 40 años de La Bola de Cristal

Un 6 de octubre de 1984 se emitía el primer episodio de La Bola de Cristal. Aquel programa presentado por una joven Alaska, que adelantado a su tiempo agrupaba una serie de espacios de entretenimiento más que recomendables y a su vez servía como plataforma de lanzamiento para actores y grupos primerizos. Fue sin duda uno de los espacios televisivos de referencia –aunque no tuviera continuidad, ni haya servido como inspiración para sucesor alguno–.

Por aquel entonces la televisión pública (aún no había privadas ni tele de pago) destinaba una parte importante de su programación a emitir espacios dedicados, en cierta forma, a activar el pensamiento de los más pequeños. La Bola de Cristal fue mucho más que un programa de televisión: fue un laboratorio de ideas, un espacio de libertad creativa y una fuente de inspiración para toda una generación.

Dirigido por la tristemente fallecida Lolo Rico, el programa rompió moldes y se convirtió en un referente de la televisión infantil y juvenil, gracias a ese enfoque vanguardista y su capacidad para conectar con una generación en busca de nuevas referencias culturales. Fueron tan solo cuatro años de emisión, de 1984 a 1988, pero dejó huella como también lo hizo ese prodigio conducido por Paloma Chamorro que fue La Edad de Oro.

La Bola de Cristal iba más allá del simple entretenimiento y era prácticamente un vehículo de contracultura que asumió riesgos al incluir contenidos que, de manera indirecta, criticaban las estructuras de poder y alentaban a los jóvenes a pensar. Ahí estaban Los Electroduendes, marionetas y elementos aparentemente inocentes permitió a los creadores del programa hacer comentarios sociales que, en otro contexto, podrían haber sido censurados y que en su última etapa, con la entrada de Pilar Miró en la presidencia del ente, se vieron mermados.

Aparte de Los Electroduendes, estaba la sección cultural El librovisor, La banda magnética con capítulos de La Familia Monster o La Pandilla, o La cuarta parte, más orientada a jóvenes y adultos.

Lolo Rico

Por estos cuarenta años de emisión del primer episodio de La Bola de Cristal TVE traerá de vuelta el programa. Nosotros queremos recuperar un extracto de una entrevista que mantuvimos con Lolo Rico en 2003 a propósito de El libro de La bola de cristal (Plaza y Janés, 2003).

El prólogo del libro es bastante agresivo. ¿Crees que se entiende?

El prólogo es de la Bruja Avería y en el programa, ella era así. Jamás censuré nada pero a veces me tenía que morder los labios porque pensaba que no nos dejarían emitir. El prólogo es así de intencionado y el libro en general tiene varios niveles de lectura. Habrá gente que se quede en la anécdota y otros que investiguen las dobles lecturas.

¿Sin La Cometa Blanca hubiera habido Bola?

Creo que no. Yo dirigí la última etapa de ese programa y aunque no fue mucho tiempo, por aquella época yo trabajaba en RNE. Por lo que sea necesitaban que La cometa tuviera un giro y me lo ofrecieron y a partir de ahí comencé y seguí trabajando en TVE, sin experiencia televisiva pero con una idea clara: odiaba los programas infantiles convencionales, y no digamos eso que llaman ‘juvenil’, porque no sé qué tienen de juvenil.

Yo quise hacer otro tipo de producto y en La cometa sólo se concretó a medias porque era un programa hecho, con un equipo, una estructura y no era necesario cambiarlo. Luego, cuando llegó la oportunidad de La bola, yo ya sabía muy bien lo que quería, en cuanto al espíritu, porque el cómo no tenía ni idea.

«Jamás censuré nada pero a veces me tenía que morder los labios porque pensaba que no nos dejarían emitir»

Para preparar el libro, has tenido que apoyarte en las opiniones de gran parte del equipo humano que realizó La bola de cristal porque el ejercicio de memoria ha sido prácticamente cerebral ya que he leído que no tienes los programas grabados ni has tenido acceso al archivo de TVE…

La verdad es que yo creía que lo recodaba todo pero luego he visto que no. En efecto, yo no tenía ni un programa grabado y cuando ha llegado a mí el material audiovisual para hacer la selección de cara a los dvd que se van a vender, me he quedado sorprendida ante La bola de cristal y, claro, he recordado cosas… y es que durante todos estos años no he tenido acceso a algo que yo misma había creado.

¿Y crees que eso es una tara para el libro?

No, no lo creo. Tampoco acudir al equipo ha sido un recurso. Yo entendía que ellos tenían que tener una presencia porque el programa fue labor de todo; una presencia activa. Ayuda casual sí ha sido lo de reunirme con gente que no veía desde hace tiempo pero con los que mantenía una relación cordial y que ha provocado que el recuerdo se intensificase al recordar anécdotas, reírnos de situaciones vividas…

¿Por qué se terminó el programa?

Tras la primera legislatura del PSOE surgieron diferencias de criterios respecto a los contenidos cuyo resultado fue una oferta apetecible de un nuevo programa que unido a mi cansancio tras cuatro años de emisión me hicieron aceptar el fin. Empezar a pelear por todo aquello que habíamos dicho y debíamos continuar diciendo no hubiera tenido sentido y hubiera entorpecido la elaboración de cada entrega.

Las canciones de La Bola de Cristal

¿Y sus canciones? ¿Quién no se acuerda del “Abracadabra” de Alaska que servía como cabecera del programa ? “qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola…” , el “No Se Ría” (de la Bruja Avería), las canciones de Santiago Auserón (“La bola de Cristal”, “Sueños En Televisión”…), de Loquillo Y Los Trogloditas “El Pupitre De Atrás”, del gran Kiko Veneno “Me Siento Tan Feliz”, de Burning “Es Muy Normal” y de otras tantas interpretadas por gente tan diversa como –entre otros– Alicia Si, Objetivo Birmania, Ricardo Del Castillo, Hombres G o los mismísimos Electroduendes.

