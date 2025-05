Evripidis and His Tragedies y The Ballet este viernes en Madrid

Evripidis and His Tragedies y The Ballet actuarán el viernes 9 de mayo en la Sala Fotomatón de Madrid, en un evento organizado por el Málaga Popfest como anticipo de la que será su séptima edición.

El dúo neoyorquino The Ballet, liderado por Greg Goldberg y Craig Willse, presentará su último álbum Daddy Issues, nueva entrega de pop literario con tintes queer, romanticismo DIY y ecos de bandas como Magnetic Fields o Jens Lekman. Por su parte, el artista griego afincado en Barcelona, Evripidis Sabatis, celebra 20 años de trayectoria con Alegre Persona Triste, un recopilatorio de rarezas que recorre su evolución desde el piano intimista hasta el synthpop.

Desde su nacimiento en 2018, el Málaga Popfest defiende la cultura indie pop con un modelo autogestionado, sin patrocinadores, en conexión con festivales similares en ciudades como París o Santiago de Chile. En su sexta edición, celebrada en noviembre de 2024, reunió a bandas como St. Christopher y Vacaciones. A lo largo de su historia, el festival ha contado con referentes del género y sellos emblemáticos, convirtiéndose en un bastión para un estilo que, aunque minoritario, se niega a desaparecer.

Toma nota:

Viernes 9 de mayo

The Ballet + Evripidis and His Tragedies

Fotomatón Bar

Entradas desde 12€ en este enlace