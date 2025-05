Morrissey cancela el resto de su gira norteamericana

Mala suerte para los fans norteamericanos de Morrissey. Hace pocos días te informábamos que su gira norteamericana había tenido que interrumpirse después de tres fechas por problemas de salud.

Una fuerte sinusitis obligó a hospitalizar al cantante y lo que parecía iba a ser simplemente cuestión de un par de conciertos pospuestos, finalmente ha terminado con todas las fechas del tour, que han tenido que ser reprogramadas.

La web oficial del cantante emitía un comunicado la pasada semana hablando de que este mismo lunes 5 de mayo los conciertos se reanudarían, pero na sido imposible: «La gira de Morrissey se reanudará en el Tucson Centennial Hall (Arizona) el lunes 5 de mayo. Tras el concierto en The Fox de Bakersfield, Morrissey sufrió una grave sinusitis y recibió tratamiento en el Hospital Coronado de San Diego. Las presentaciones perdidas en Rancho Mirage y San Diego no se cancelaron y ahora tienen nuevas fechas. Morrissey, la banda y el equipo agradecen enormemente a quienes demuestran comprensión en los momentos difíciles.

Te recordamos que está previsto que Morrissey actúe en nuestro país el próximo 12 de junio, dentro del festival Noches del Botánico. Una noche con gran expectación, ya que agotó sus 4.500 localidades disponibles en apenas 10 minutos.

Han pasado 10 años desde su última actuación en España, cuando vino a presentar su disco World Peace is None of Your Business (2014) que él mismo definió en su día como el mejor de su carrera y que tres semanas después de su lanzamiento, fue retirado de las tiendas y de los servicios de streaming por indicaciones del jefe del sello Harvest, Steve Barnett. En 2014 lo presentó en Madrid y en 2015 en el SOS 4.8 de Murcia y en Barcelona.