INXS reeditarán el histórico ‘Live Baby Live’

El punto culminante de la carrera de éxitos triunfales de INXS fue la estruendosa actuación en el estadio Wembley de Londres el 13 de julio de 1991.

Un concierto histórico que será reeditado en un mejor formato. El show ha sido restaurado a partir de la película original de 35 mm y se presenta en High Definition widescreen con una resolución cinco veces mayor que el lanzamiento original, con audio Dolby Atmos creado por Giles Martin, director musical ejecutivo de la banda y Sam Okell en Abbey Road Studios.

Te podrás sentir parte de la multitud de los 73.791 fans que les acompañaron en esa calurosa noche de julio. Este concierto clásico de 1991 se presenta remasterizado, restaurado, remezclado y con material adicional.

También estará disponible en una edición con un Blu-Ray Standard y otro en 4K Ultra High Definition con 20 veces más definición que el original que no puede ser reproducido en un reproductor Blu-Ray normal.

Estas son las canciones del histórico ‘Live Baby Live’ de INXS.

1. Guns In The Sky

2. New Sensation

3. I Send A Message

4. The Stairs

5. Know The Difference

6. Disappear

7. By My Side

8. Hear That Sound

9. Original Sin

10. Lately (previously unreleased)

11. The Loved One

12. Wildlife

13. Mystify

14. Bitter Tears

15. Suicide Blonde

16. What You Need

17. Kick

18. Need You Tonight

19. Mediate

20. Never Tear Us Apart

21. Who Pays The Price

22. Devil Inside

23. Shining Star (Credits)