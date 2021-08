Muere Lee Scratch Perry, leyenda del reggae

La leyenda del reggae Rainford Hugh Perry OD, popularmente conocido como Lee Scratch Perry, ha fallecido a los 85 años en Lucea, Jamaica. Así lo ha confirmado el presidente del país Andrew Holness.

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as “Lee Scratch” Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021