Especial: Las 10 mejores canciones de James

James vuelven de gira a nuestro país y es motivo de celebración. La banda que lleva en activo cuarenta años, desde que iniciaran su carrera en Manchester en 1982 ha cosechado un gran número de éxitos y entregado discos realmente memorables. Hasta aquí podría parecer normal que estuviéramos entusiasmados ante su visita, banda veterana con un gran puñado de éxitos. Pero es que hay más, porque los de Tim Booth vienen con nueva música y pocos podrían pensar que estamos ante sus canciones más frescas e inspiradas en mucho tiempo.

La semana que viene les tenemos de visita en España:

14 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA RIVIERA, MADRID

15 DE SEPTIEMBRE 2022 – APOLO, BARCELONA

17 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA FICA, VISOR FEST, MURCIA

Entradas a las venta en livenation.es y ticketmaster.es.

El pasado año nos sorprendían con All The Colours Of You, su décimo sexto álbum de estudio que refuerza la ambición interminable e inquieta de la banda a pesar de ser veteranos. Grabado por partes antes de la pandemia, el álbum fue producido por el ganador del premio Grammy, Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers). El productor le dio un nuevo enfoque al sonido de James, trabajando de forma remota desde su estudio, reinventando las demos y capturando a la banda en toda su gloria virtual.

El sonido de una de las mejores bandas de Gran Bretaña deconstruido y reensamblado por uno de los productores más reconocidos del mundo para conseguir las canciones más frescas y festivaleras. Ellos nacieron en los 80, pero despuntaron en los 90. Estuvieron ahí a la vez que The Smiths, pero también que The Stone Roses u Oasis y aún siguen con nosotros. Una carrera de fondo que hay que reconocer.

Celebramos su visita recordando alguna de las grandes canciones que han ido apareciendo ya no solo en este reciente All The Colours Of You, sino en obras como Laid (1993), Seven (1992), Gold Mother (1990), Pleased To Meet You (2001), Millionaires (1999), Whiplash (1997), Hey Ma (2008), La Petite Mort (2014) o el lejano Stutter (1986).

Las 10 mejores canciones de James

«Come Home»

Empezamos fuerte. Como decía antes James están ahí desde siempre y aunque nacieron tras el post punk y abrazaron el pop, algunas de sus canciones se «colaron» en movimientos como ese sonido Madchester previo al britpop. Por algo son una de las bandas más queridas en su ciudad.

«Sometimes»

Otra de sus bonitas canciones noventeras, incluida en Laid (1993). Uno de sus himnos janglepop que no solo les abrió las puertas del mercado americano, sino que sigue siendo uno de sus temas más escuchados en sus conciertos.

«Sit Down»

Seguimos con infalibles y continuamos recordando canciones de Gold Mother (1990), el álbum con el que nos dieron el primer aviso de que podían convertirse en una banda de grandes aforos dada su capacidad para emocionar. Un tema épico y festivo nacido también en las épocas de Madchester que no podía faltar en esta selección.

«Born Of Frustration»

¿Seguimos con hits? Seguimos con hits. Si hay alguien a quien no se le ponen los pelos de punta con con la guitarra inicial y el grito a lo sioux de Tim Booth en el inicio de «Born Of Frustration», es que no tiene sangre en las venas. Uno de sus himnos más coreados y festejados y una de las joyas por la que siempre amaremos Seven (1992).

«Getting Away With It (All Messed Up)»

¿Pensabais que no teníamos más artillería? Pues la tenemos (y nos estamos guardando un montón). El siglo XXI ha seguido siendo un momento de clara inspiración para James, quienes en 2001 nos recordaban que estaban encantados de conocernos en Pleased To Meet You y nos regalaban un sencillo tan grande como esta «Getting Away With It (All Messed Up)».

«Beautiful Beaches»

Viajemos al presente para recordar una de sus grandes canciones más recientes. Una pieza inspirada en las migraciones del cambio climático y los posteriores incendios californianos cada vez más frecuentes que no paran de causar devastación en su comunidad. Cuenta la historia de un amigo que perdió su casa y tuvo que huir a las playas para salvar su vida. Un tema más de actualidad que nunca, embadurnado por capas de genialidad con las mejores caras de James.

«So Many Ways»

Viajamos al pasado para recordar también el pop de «So Many Ways», incluida en su disco Stutter (1986). ¿Primer aviso de que estábamos ante una grandísima banda de temas pegadizos? Yo digo sí.

«Laid»

Volvemos al que quizá sea su disco más conseguido, Laid (1993) con su tema titular. Una pieza con un arranque acústico que pronto explota en una festiva y algo picante historia sobre pasiones y asuntos homecidas. Pura magia.

«She’s A Star»

Uno de los álbumes que más trabajo costó grabar a James fue Whiplash (1997). Tenían puesto el listón altísimo, todas las miradas recaían sobre ellos y tenían que estar a la altura. Podía haber alguna duda de su solvencia, pero pronto se despejaron en cuanto nos regalaron maravillas como la bonita «She’s A Star».

«How Was It For You»

Y terminamos de la mejor manera posible, bailando. Otro de esos momentos que hemos querido incluir en esta pequeña selección es el que representaba uno de sus temas más frescos y divertidos para mi gusto, una composición de esas que se quedan pegadas en tu cabeza y no desaparecen.