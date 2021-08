R.E.M. celebra los 25 años de ‘New Adventures in Hi-Fi’

Si hace cuatro años R.E.M. celebraban los 25 años de su disco Automatic For The People, después disfrutábamos de sus grabaciones para la BBC en una generosa caja, en 2019 también conmemoraban los 25 años de uno de sus trabajos más rupturistas, Monster, llega el momento de hacer lo propio con New Adventures in Hi-Fi, en una reedición especial, que se lanzará el 29 de octubre.

La edición Deluxe de 2 CD / 1 Blu-ray incluye el álbum remasterizado, 13 caras B y rarezas, una película de 64 minutos nunca antes lanzada (mostrada en 1996 para promover el lanzamiento original del álbum), y un EPK de 30 minutos inédito. Además, el Blu-ray presenta New Adventures in Hi-Fi en un impresionante audio de alta resolución y sonido envolvente 5.1, además de cinco videos musicales restaurados en HD que incluyen “Bittersweet Me”, “Electrolite” y “E-Bow the Letter”. También contendrá un libro de tapa dura de 52 páginas, fotografías de archivo, muchas de las cuales nunca se han publicado, además de nuevas notas del periodista Mark Blackwell y reflexiones de los cuatro miembros originales de la banda, así como de Patti Smith, Thom Yorke, y el productor Scott Litt.

Una edición ampliada también está disponible como una colección digital o de 2 CD, incluido el álbum remasterizado junto con caras B y rarezas. El 2-CD ofrece un póster exclusivo de 24 ”x 24” y cuatro postales coleccionables, así como un folleto con nuevas notas y fotografías de archivo. Además, el álbum remasterizado estará disponible en formato doble LP, prensado en vinilo de 180 gramos.

Unboxing de la reedición de ‘New Adventures in Hi-Fi’ de R.E.M.

Antes de que llegue el disco podemos disfrutar como adelanto de “Leave – Alternate Version”. Grabada originalmente para la banda sonora de A Life Less Ordinary, el sencillo ofrece una versión inquietante, escasa y sin sirenas de la pista del álbum “Leave”, para la cual Michael Stipe volvió a grabar las voces. Sobre ella reflexiona: “De hecho, podría preferir esta versión a la que está registrada … Bueno, no diría que la prefiera, pero cuenta una historia diferente con la letra”.

Lanzado por primera vez en septiembre de 1996, New Adventures in Hi-Fi perdura como uno de los álbumes más aclamados de R.E.M. y es uno de los favoritos entre los miembros de la banda y los fanáticos por igual. El álbum fue un éxito mundial, consiguió la certificación de platino en los EE. UU. Y alcanzó el número 2 en el Billboard 200. En otros lugares, el álbum alcanzó el número 1 en más de una docena de países, incluidos Australia, el Reino Unido y Canadá. Grabado en el apogeo de su fama, New Adventures in Hi-Fi también marca el último álbum de R.E.M. con el baterista y miembro fundador Bill Berry, quien dejó el grupo amigablemente al año siguiente. Quizás lo más notable, es que el álbum encontró a la banda adoptando un enfoque creativo único: escribir y grabar gran parte del LP en la carretera, durante su gira Monster de 1995.

Escucha New Adventures in Hi-Fi de R.E.M.