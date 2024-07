Especial: recordando Late Night Tales (Air)

Hoy con Conexiones MZK queremos recordar la serie de recopilatorios Late Night Tales. Un programa inspirado por Toni Castarnado, compañero periodista MondoSonoro, Ruta 66, o Sofá Sonoro y editor de la siempre interesante Silex que el otro día hablaba de ellos en sus redes. Para quienes no los recordéis o directamente no los conozcáis, os contamos que Late Night Tales son una serie de compilaciones, cada una de ellas comisariada por una banda o artista. La propuesta invitaba a músicos destacados a seleccionar y mezclar pistas que conformen una compilación ideal para la escucha nocturna, de ahí su nombre. Otra de sus particularidades es que la mayoría de ellas, incluyen una versión del propio grupo protagonista, que se integra en el contenido final.

La serie arrancó en 2001 y ha lanzado varias decenas de ellos hasta de momento el año 2020. Por allí han pasado Groove Armada, Belle & Sebastian, Fatboy Slim, Arctic Monkeys, MGMT o Air. Generalmente, si eres fan del artista en cuestión, su selección de canciones te cautivará. Como muchas de estas sesiones no están disponibles o son difíciles de encontrar, hemos querido recordar la de los franceses Air, en la que encontraréis artistas como The Cure, Japan, Sebastien Tellier o Lee Hazlewood.

Escucha Recordando Late Night Tales (Air)

Suenan:

The Cure – All Cats Are Grey

Black Sabbath – Planet Caravan

Nino Rota – O’ Venezia Venaga Venusia

The Band – I Shall Be Released

Georges Delerue – Camille

Japan – Ghosts

Scott Walker – The Old Man’s Back Again

Jeff Alexander – Come Wander With Me

Cat Power – Metal Heart

Minnie Riperton – Lovin’ You

Tan Dun – For The World

Sébastien Tellier – Le Long De La Rivière Tendre

Lee Hazlewood – My Autumn’s Done Come

Robert Wyatt – P.L.A.

Elliott Smith – Let’s Get Lost

The Troggs – Cousin Jane

AIR / Alessandro Baricco – Musica

The Cleveland Orchestra – Ravel: Pavane Pour Une Infante Défunte

