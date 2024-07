Bat for Lashes – The Dream of Delphi (Universal)

La vida de Natasha Khan, como la de todas nosotras, ha dado un vuelco desde que en 2019 entregada Lost Girls. El sexto disco de Bat for Lashes pone ante el espejo todo lo vivido desde entonces, o más bien lo más trascendental. Un reflejo personal de lo que fue afrontar el nacimiento de su primera hija, Delphi, en mitad de la pandemia, además de su separación. Un álbum mucho menos accesible que sus trabajos anteriores, que abre nuevas puertas a su siempre interesante e inquieto mundo.

No solo estamos ante una meditación lírica sobre los fuertes lazos que unen a una madre y su hija, sino ante una reinvención en toda regla en la que se aleja del pop de su antecesor para adentrarse en un minimalismo introspectivo, centrando la instrumentación en el piano y explorando la vasta gama de emociones que acompañan a sus vivencias. The Dream of Delphi evita caer en la grandilocuencia o el sentimentalismo excesivo, manteniéndose siempre fiel a la experiencia de Khan como madre y artista. Una exploración conmovedora sobre el crecimiento personal.

En él se palpa la influencia de las bandas sonoras francesas y la música ambient japonesa, con el maestro Ryuichi Sakamoto como guía. Composiciones líricamente espartanas, algunas de las cuales prescinden del lenguaje por completo, confiando en la propia música para transmitir las emociones. Desde el tema homónimo que lo abre, se respira una continua dulzura nostálgica en canciones como «Christmas Day» o «At Your Feet». Si «The Midwives Have Left» presenta una atmósfera más despojada y nerviosa, sugiriendo la soledad y la vulnerabilidad de los primeros días de la maternidad, «Delphi Dancing» se embebe de dream-pop, sintetizadores y unos arreglos que nos recuerdan a la primera Björk.

En «Home» experimenta con el pop para llegar a una «Breaking Up» con una atmósfera muy al estilo de David Lynch. Pieza instrumental entre el dream-pop y el smooth jazz. Aunque The Dream of Delphi puede no alcanzar las cimas de sus álbumes más aclamados, recompensa toda la atención recibida con una sincera profundidad emocional.

Escucha Bat for Lashes – The Dream of Delphi