Estrenamos el nuevo videoclip de The Stirrings

The Stirrings es una banda de rock experimental con estructuras pop y toque shoegaze. El grupo surge en 2018 tras el encuentro entre el productor Raúl Galán Berlanga (sintetizadores), el guitarrista Juan Pérez Marina (Corcobado, Sangre Fácil, Leone) y el músico neoyorquino Ryan Louis Bradley (bajo y voz). De ellos te hablamos hace un par de años, en nuestra sección 7 Minutos al Día, con motivo del lanzamiento de su primer álbum, X-Ray Eyes. Desde entonces The Stirrings han publicado varios sencillos, alguno de los cuales hemos estrenado en Muzikalia.

Hoy, como entonces, volvemos a estrenar el nuevo vídeo-sencillo de The Stirrings. La canción se titula «Can’t be bad», y ha sido grabada y producida por el propio grupo, mezclada por Raúl Galán y masterizada una vez más por Guille Mostaza en Alamo Shock. En «Can’t be bad» colabora Carmen Hund (de la primera formación de Rayo o su propio grupo Yay) haciendo los coros. La portada del single digital es de Yeray Iglesias.

El grupo comenta sobre «Can’t be bad»: “La canción trata sobre enamorarse tanto de alguien que sacrificas todo, casi como una adicción. Va en contra de tu lógica, razón y buen juicio. Y justo cuando te entregas por completo, te pierdes”.

El vídeo ha sido dirigido y editado por Juanjo González (también conocido por su proyecto musical Wide Valley) con el que el grupo ya colaboró en el clip de «Elevation». Protagonizan el videoclip Yasmina Rodríguez y Ryan Louis Bradley.

A continuación puedes escuchar y ver, en estreno exclusivo para Muzikalia un día antes de su lanzamiento oficial, lo nuevo de The Stirrings: «Can’t be bad».

The Stirrings estarán presentando este nuevo single junto con otras nuevas canciones el viernes 21 de abril en la Sala Juglar (Lavapiés) abriendo el concierto para los franceses Catalogue.

Más información sobre el grupo en redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter

Página de Bandcamp

Página web oficial