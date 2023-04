Reedición: The Supremes – The Supremes A’ Go-Go (Elemental Music / Universal)

En los primeros años 60 el formato estrella para los grandes artistas, salvo contadas excepciones, era todavía el single. Muchos grandes nombres de éxito nunca llegaron a grabar un álbum entendido como un trabajo como entidad propia, no como un recopilatorio de canciones de más o menos éxito. Otros LPs incluían las habituales dos o tres canciones conocidas junto con versiones y temas de relleno. De esta práctica, en aquella época, no se salvaron ni los Beatles, ni los Stones ni los Beach Boys. En Motown eran especialmente proclives a apostar por los sencillos, aunque grupos como los Miracles de Smokey Robinson ya habían alcanzado el número 1 en la lista de álbumes en 1963. Sus grupos de chicas se nutrían principalmente de sencillos, y es complicado encontrar un álbum del llamado sonido “girl group” en aquella época que sea coherente e interesante desde el principio hasta el final. Excepciones siempre las hay, claro: digamos que el debut de Ronettes y los discos de las Shangri-Las, pero ninguno de estos grupos pertenecía a Motown.

El disco (LP) más exitoso de un grupo femenino de Motown, hasta 1966, había sido el Where Did Your Love Go, de The Supremes. Un álbum que, como era habitual, concentraba en su cara A varios sencillos de éxito (¡y qué sencillos! “Where did our love go”, “Baby love” y “Come see about me”) y bajaba el nivel espectacularmente en su cara B. Incluso así, se trataba de un disco interesante. En 1966 vio la luz The Supremes A’ Go-Go, un disco que solo tenía dos canciones originales: “Love is like an itching my heart”, que no está entre sus más conocidas pero espectacular, y “You can’t hurry love”, otra maravilla pop. El resto volvían a ser versiones, pero la diferencia respecto a discos anteriores es la calidad de estas versiones.

El disco bien podría considerarse una precuela del Sings Holland-Dozier-Holland que vería la luz apenas meses después, puesto que buena parte del material viene firmado por el exitoso trío de compositores. Aquí, sin embargo, la selección de canciones es excelsa, y por eso estamos hablando de un disco cuya reedición es más que merecida. Las Supremes, además de los sencillos antes mencionados, interpretan éxitos (de Motown, pero también de otros sellos) como, atención: “This old heart of mine”, “Baby I need your loving”, “These boots are made for walking”, “I can’t help myself”, “Get ready”, “Money (that’s what I want)” o “Come and get these memories”, por no mencionarlas todas y cada una. ¿Quién dijo relleno? ¡All killer, no filler! Al menos cinco de estas canciones podrían estar entre lo mejor que dio la música soul, en su faceta más potente y bailable, en toda la década. O sea que, por mucho que no sean canciones compuestas para la ocasión, estamos ante un LP completísimo, espléndido.

No es de extrañar que el disco fuera un éxito inmediato, algo así como un Greatest Hits del soul del momento. Sin baladas ni medios tiempos, estamos ante una apuesta total por el ritmo y la pegada. La versión que aquí presentamos, en vinilo de 180 gramos como viene siendo habitual en estas reediciones de Elemental Music, es la versión Mono, considerada generalmente como la más adecuada. Imprescindible.

