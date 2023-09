Estrenamos el vídeo de adelanto del nuevo álbum de Hulm

Hulm es un grupo de Barcelona formado por Eduardo Pons (saxo), Ernest Pipó (guitarra) y Joan Torné (electrónica). Juntos crean música improvisada desde una visión muy personal, pequeñas piezas atonales y abstractas salpicadas ocasionalmente por algún motivo melódico o armónico. Hasta ahora han publicado dos discos: su debut homónimo en 2021 y Do You Have a Minute? en 2022. así como una pieza de arte sonoro incluida en la exposición de Servando Rocha y Jordi Costa para el C.C.C.B., titulada «La máscara nunca miente».

El próximo 6 de octubre Hulm publicarán su tercer trabajo de estudio, un disco llamado Landfillandfillandfill que saldrá con el sello Repetidor. Una obra conceptual, arriesgada y vanguardista que busca sorprender y alterar nuestra percepción del mundo que nos rodea hasta rozar los límites de la asfixia estética. El disco ha sido mezclado y masterizado con Joan Valls. El diseño gráfico ha estado a cargo de Sofía Meza. Como avance de su nuevo álbum, el trío adelanta un tema titulado «Lovely ice machine». Se trata de una breve pieza, apenas medio minuto, cuyo sonido responde exactamente a lo que indica su título.

«Lovely ice machine» llega acompañada de un vídeo realizado por Inés Ballesteros con bucles digitales en stop motion. Una pieza audiovisual que, en consonancia con el sonido de fondo, explora la relación entre la máquina y la naturaleza en un escenario imaginario y futurista aunque relacionado con las condiciones climáticas actuales.

Hoy en Muzikalia estrenamos el vídeo de «Lovely ice machine», adelanto del próximo disco de Hulm.