La sueca Tove Lo anuncia concierto en Barcelona

Tove Lo, conocida como la “exportación del pop sueco más oscuro“, actuará el próximo 9 de julio en la sala Apolo de Barcelona.

La artista, nominada en varias ocasiones a los premios Grammy, es conocida por implementar influencias del grunge en la música pop. En 2013 comenzó su popularidad cuando publicó su single ‘Habits (Stay High)‘ con el que alcanzó el número 3 en la lista ‘Billboard Hot 100’ y dos años más tarde publicó su primer EP ‘Truth Serum‘. Además de los cuatros álbumes de estudio que ha publicado en tan solo 5 años, Tove Lo ha compuesto numerosos temas para artistas como Lorde, Icona Pop, Ellie Goulding, entre otros.

‘Sunshine Kitty‘, su cuarto álbum de estudio, llegó el pasado año. En este trabajo los sonidos pop y los ritmos electrónicos se unen dando como resultado 14 canciones que tratan sobre su propia vida, la de sus seres queridos y temas como el feminismo: “Es mi cuarto álbum en 5 años, me parece surrealista. Es el mejor hasta el momento. ‘Sunshine Kitty’ cuenta algunas de mis historias de amor cuando era una adolescente, pero habla también de mi situación actual y de lo que me asusta del futuro. Es como un libro de recuerdos. Estoy muy orgullosa y agradecida de todos los productores y co-escritores que han trabajado en este álbum. ¡Todos estaban emocionados por entrar en la rareza de pop y experimentar!“.

En su último éxito, ‘Bikini Porn‘, la compositora ha trabajado junto a FINNEAS, recientemente galardonado con 5 premios Grammy, quien además de trabajar como compositor y productor también hace un cameo en el videoclip dirigido por Moni Haworth: “He sido un gran fan de Tove Lo desde el primer momento que escuché ‘Habits’ en 2014. A veces, cuando escuchas a un compositor o cantante, sabes que va a dejar huella y eso es exactamente lo que me pasó con Tove. Escribiendo con ella confirmé que no me había equivocado. ‘Bikini Porn’ fue la canción que había soñado producir con ella” declaraba recientemente FINNEAS.

Entradas ya la venta: en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster.

Precios: 27€ (+ gastos de distribución).

Política de acceso: los menores de 16 años pueden acceder acompañados de padre/madre/tutor legal.