Estrenamos el nuevo sencillo de The Death of Robert

The Death of Robert es el proyecto musical de Lara Giardina, Pablo Salvadores y Robert Panadés, un proyecto que arranca en Barcelona en 2018. El carácter distintivo del nombre se refleja en su estilo, mirando hacia un rock melódico con riffs palpitantes del rock alternativo de los 90, rozando el barroquismo a través de toda la instrumentación pop-rock de los años 60. Entre sus influencias se encuentran nombres como Nick Cave y The Last Shadow Puppets.

The Death of Robert nos hablan de sexo, toxicidad y amor en el videoclip de “Hedera”, un pegadizo nuevo single que formará parte de su próximo disco después de haber debutado en 2020 con Casablanca. “Hedera” es una canción que desprende desde el principio sensualidad y oscuridad a partes iguales, muy unido a la temática de su letra: sexo, toxicidad y amor. Dos personas que se quieren y utilizan el sexo como paso abierto a la locura, extremando de esta manera el sentimiento a niveles insospechados. “Hedera” simboliza la planta que se enreda en todo tipo de superficies de una manera muy orgánica, actuando así como un perfecto símil del sentimiento que se pretende crear. Una canción muy pegadiza y pesada, perfecta para esta entrada del invierno.

A continuación puedes ver y escuchar, en exclusiva para Muzikalia un día antes de su lanzamiento oficial, el nuevo video-sencillo de The Death of Robert, “Hedera”.