El ex The Cure Lol Tolhurst se alía con el Banshee Budgie

Lol Tolhurst, batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 y reciente autor de su biografía CURED, tiene nuevo proyecto musical junto al batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie.

Los dos veteranos músicos sorprenden con esta aventura que aúna a dos de los bateristas más influyentes y recordados del postpunk. LXB es el nombre de su banda, que podría lanzar su álbum debut ya grabado antes de finales de este año. El dúo se conoció cuando The Cure fueron teloneros para de la gira del disco Join Hands de los Banshees en 1979, en la que además Robert Smith tocó la guitarra con ellos.

Curiosamente cuatro años más tarde de aquella gira el propio Smith se alió con otro Banshee, su bajista Steven Severin, para poner en marcha su banda The Glove. Una aventura que en principio iba a generar tan sólo un EP, pero el dúo comenzó a dar muestras de una gran capacidad creativa grabando 15 canciones en apenas 3 días. Y así nació Blue Sunshine, su único LP, en el que contaron a las voces con la entonces novia de Budgie, Janette Landray –vocalista de The Zoo– y con colaboradores como el futuro (y efímero) batería de los Cure Andy Anderson fallecido el pasado año.

Lol Tolhurst y Budgie han contado con la ayuda del productor Jacknife Lee para grabar las 13 canciones que tendrá el primer álbum de LXB. Un trabajo que contará con ilustres invitados entre quienes se encuentran Bobby Gillespie de Primal Scream, Kim Gordon de Sonic Youth o Mark Bowen de IDLES.

Recordemos una canción de cada uno en sus respectivos proyectos