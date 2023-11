Explosions in the Sky (La Riviera) Madrid 20/11/23

La fría noche del lunes en Madrid nos presentaba a los melómanos una delicada disyuntiva de cara a cómo disfrutar la velada, si bien optando por la catarsis emocional de Alan Sparhawk desposeído de Mimi Parker, su querida esposa y compañera en Low, o bien por la belleza sobrenatural de Explosions in the Sky. Sin duda una difícil elección que, en cualquier caso, era un win win se eligiese lo que se eligiese.

En mi caso, opté una vez más por la enésima demostración de maestría plástica sobre un escenario por parte de uno de los baluartes y pesos pesados clásicos del post-rock, género que, para mi desgracia, cada vez se encuentra más alejado del objetivo de las bandas que lo conforman a la hora de girar por nuestras tierras, si bien los texanos iban a ser una excepción.

La inquieta manera en que anunciaron su End Tour, que bien pareció significar a priori el fin de una carrera, supuso una llamada de alerta que se materializó en una casi abarrotada sala La Riviera y que, menos mal, al final simplemente anunciaba el título de un nuevo trabajo, End (23), sin lugar a dudas irregular: ni tan malo como nos lo han querido vender ni tan bueno como hubiéramos deseado los die fans que fuera.

Nuestros cuatro protagonistas salieron al escenario acompañados de un nuevo músico de apoyo que insufló músculo a los pasajes más fieros de la noche y matices a los más preciosistas.

El set list elegido fue realmente de ensueño, con la apertura maravillosa de “First breath after coma”, seguida de la apocalíptica “The birth and day of the day”, ejemplificando en esos primeros lances del show por qué Explosions in the Sky es una banda magna ante la que cualquier palabra se queda corta y que aúna el mayor abanico de cromatismo emocional que la música instrumental pueda ofrecer.

Mención tan especial como siempre a su ejecución pulcra, bonita, minuciosa y arrebatadora. No tardarían en llegar piezas nuevas, entre las que destacaría “Loved ones”, si bien es cierto que en vivo palidecían ante rescates tan agradecidos como “Catastrophe and the cure” o primeras obras cumbre como “Greet Death”.

Es muy complicado explicar a través de estas líneas lo que un organismo vivo al que –todavía-le palpite el corazón experimenta cuando delante de él suenan cosas como “Your hand in mine” o ese apoteósico final con la que, en caliente afirmo, mejor pieza instrumental creada por el casi extinto ser humano, “The only moment when we were alone”, tanto, que ni siquiera voy a intentar hacerlo.

Me basta decir que ver a esta banda en directo es una experiencia vital que ninguna persona debiera pasar por alto antes de morir y albergar el deseo y la esperanza al pensar que las personas que estábamos congregadas ante esta preciosa ceremonia poco o nada tenemos que ver con una especie, la humana, que camina hacia su fin en brazos de la mediocridad, la maldad, la ignorancia y la tibieza.

Fotos Explosions in the Sky: Fernando del Río

