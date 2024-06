Paul McCartney anuncia dos conciertos en Madrid

Paul McCartney dará dos conciertos en la capital. Estos días aparecían carteles por Madrid y las redes de Live Nation y WiZink Center, adelantaban la noticia.

Hoy se confirma que el artísta del Liverpool hará doblete en nuestro país el próximo mes de diciembre. Esta será la primera gran gira europea desde su icónica actuación como cabeza de cartel en Glastonbury en 2022. Fue el show número 500 de Paul y su banda juntos. Una noche histórica de la que te hablamos en este artículo, nada menos que 36 canciones extraídas de un repertorio imbatible, 21 de las cuales pertenecían a la obra inmortal de The Beatles otras a Wings y otras a sus trabajos en solitario, incluyendo temas de los recientes Egypt Station (2018) o New (2013). Junto a él, invitados especiales como Dave Grohl de Foo Fighters o Bruce Springsteen.

McCartney regresará a Madrid después de ocho años, desde que en 2016 en el Estadio Vicente Calderón (lee aquí nuestra crónica).

Con canciones como «Hey Jude», «Live and Let Die», «Band on the Run» and «Let It Be» la experiencia en directo de Paul McCartney es todo lo que un amante de la música podría desear de un concierto de rock. Casi tres horas con grandes éxitos de los últimos 50 años de música, docenas de canciones de la carrera de Paul en solitario, Wings, y, por supuesto, del repertorio de The Beatles que han formado la banda sonora de nuestras vidas.

Conciertos Paul McCartney en Madrid

Lunes 9 de diciembre – Wizink Center

Martes 10 de diciembre – Wizink Center

Entradas a la venta: el 21 de junio a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Preventas: A partir del 19 de junio a las 10h en Livenation.es

Precios: Desde 45€ (+ gastos de distribución)

Más información, registro para la preventa y entradas, en su web.

Foto Paul McCartney: Live Nation