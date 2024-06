The Jayhawks (Noches del Botánico) Madrid 16/06/24

Cabe suponer que la decisión se corresponde con temas de aforo, pero lo cierto que es que, en la práctica, programar en la misma noche a The Jayhawks y Los Zigarros no resultó el mejor maridaje de la historia de Noches del Botánico. El doble cartel ofertado por el que es, en cualquier caso, mejor ciclo de conciertos de Madrid al aire libre, derivó en obvia diferenciación entre seguidores de unos y otros. Una segregación que tampoco debería haber generado mayor problema, si no fuera por aquellos personajes que encuentran en el nulo respeto por los demás su manera de vivir. Sea como fuere y atendiendo al estatus de popularidad (que no de calidad), The Jayhawks resultaron elegidos para abrir la velada, aún a pleno sol y sufriendo la charla de algunos infiltrados (afortunadamente, ésta es una especie poco común en los conciertos de Jardines del Botánico), además de lastrados de inicio con limitada potencia sonora palpable durante temas como “Waiting For The Sun”, “I’m Gonna Make You Love Me” o “Smile”.

Sin embargo, The Jayhawks van sobrados de clase… y también de bagaje escénico, aptitudes suficientes para sobreponerse a cualquier circunstancia adversa. Por eso, un puñado de canciones después (con el volumen ya atemperado y al amparo del imponente escenario que preside cada velada) el cuarteto lucía adaptado a las circunstancias, desarrollando en firme la que ya sería una magnífica actuación siempre creciente. Con aportaciones vocales de todos los miembros y una aparente sencillez ejecutiva que tiene en el batería Tim O’Reagan su máximo exponente, el cuarteto liderado por Gary Louris y completado por Marc Perlman y Karen Grotberg demostró ser poseedor de un catálogo lustroso que resplandece al contacto con el directo. El mismo que legitima al combo como uno de los exponentes inexcusables de la americana y el alt-country de los noventa, supervivientes con una vigencia fuera de toda duda.

La banda firmó un bonito concierto, impecable en ejecución y que, a lo largo de hora y media, fue claramente de menos a más en cuanto a intensidad e implicación se refiere, con gemas como “Tampa To Tulsa”, “Haywire” “Settled Down Like Rain”, “I’d Run Away” o “All The Right Reasons” y hasta derivar en treinta minutos finales de poderío concretados en “Backwards Women”, “Big Star”, “Somewhere In Ohio”, “Tailspin” y esa “Blue” que por sí misma justificaría toda una carrera cerrando el grueso del concierto. Un tramo final a la altura del título de formación legendaria, ajena a modas y exquisita que ostenta The Jayhawks, refrendada en los bises con una espectacular “Save It For A Rainy Day” y sendas versiones de “Bad Time” de Grand Funk Railroad y “Until You Came Along” de Golden Smog (súper banda en la que militó el propio Louris), propiciando así el excelente sabor de boca definitivo. Del tipo del que sólo son capaces de dejar, en exclusiva, las bandas de corte clásico y consecuencias atemporales.

Fotos The Jayhawks: Fernando del Río

Más fotos The Jayhawks