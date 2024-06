PJ Harvey ha pasado recientemente por nuestro la península ibérica como un huracán, perturbando nuestros corazones con su poderío artístico. La artista británica publicaba el pasado mes de julio I Inside the Old Year Dying, un álbumgrabado junto a sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood.

Un trabajo esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, con un tono profundamente edificante y redentor que hemos podido disfrutar meste mes de junio en por partida triple, en Primavera Sound, Primavera Sound Porto y Noches del Botánico.

Como decíamos de este último: «Fue capaz de hechizarnos y seducirnos a través de toda una una experiencia inmersiva, con una puesta en escena que se entrelazaba con ese folk inquietante con influencias electrónicas con el respaldo de su inseparable John Parish, junto a James Johnston, Jean-Marc Butty y Giovanni Ferrario«.

La organización de Primavera Sound acaba de compartir el concierto completo de la cantante en la pasada edición del festival. Algo más de una intensa hora de concierto en la que repasó al completo su último lanzamiento y dejó para el final una sucesión de temas que le han convertido en la gran artista que es.

Disfruta del concierto de PJ Harvey en Primavera Sound

Estas fueron las canciones interpretadas por PJ Harvey en Primavera Sound

Prayer at the Gate

The Nether-Edge

I Inside the Old Year Dying

The Glorious Land

Let England Shake

The Words That Maketh Murder

A Child’s Question, August

I Inside the Old I Dying

Send His Love to Me

50ft Queenie

Black Hearted Love

Angelene

The Garden

The Desperate Kingdom of Love (Dedicada a Steve Albini)

Man-Size

Dress

Down by the Water

To Bring You My Love

Foto: Fernando del Río