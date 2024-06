El hunnu rock de los mongoles The Hu, en Barcelona y Madrid

La banda mongola The Hu pasearán en septiembre por nuestro país su hunnu rock, la visión particular del cuarteto de Ulán Bator de un género duro aderezado con la preeminencia de instrumentos musicales tradicionales de Mongolia. Su fusión de heavy y folk a ritmo de tovshuur, morin khuur, tsuur y tumur hhur y con su particular interpretación vocal del xoomei aterrizará el 25 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y un día después, en La Riviera de Madrid, ambas paradas del que será su gira europea Hisighten. Fieles a sus raíces, The Hu ha alcanzado cierto reconocimiento internacional por su propuesta y por su contundencia en escenarios de todo el mundo, incluido Glastonbury, donde cuajaron una actuación memorable.

Las entradas ya están a la venta para Barcelona y Madrid aquí.