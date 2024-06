Dana Gavanski – Late Slap (Full Time Hobby)

La canadiense se piensa muy bien los pasos a dar en su carrera artística. Sin prisas, madurando las ideas, llegando a su tercer disco con un potencial impresionante como autora de pop. Pop de ese que llamamos algunos atemporal, como si r(e)viviera un pasado pretérito, pero que fácilmente es extrapolable a los tiempos actuales.

De descendencia serbia, Dana Gavanski nació en el seno de una familia artística: su padre, Odgen Gavanski es un prolífico productor cinematográfico canadiense que junto a su madre que es pintora, la introdujeron en la ópera, y la música folk serbia hasta que descubrió el R&B y a su admirado David Bowie. Como se suele decir en estos casos, una mente inquieta que en este Late Slap (Full Time Hobby, 2024) continúa el camino trazado por el excelente When It Comes (2022), un trabajo que hubiera merecido una mayor repercusión, algo que esperemos que no se repita con este.

Con una sección rítmica que combina preciosos trenzados de guitarras rítmicas a veces jangle con estupendos arreglos de sintetizador que nos puede retrotraer a la música AOR, al synthpop, o al art-pop con resonancias a Aldous Harding, PJ Harvey, o incluso los saltarines compases de piano al pop de Todd Rundgren. Todo en perfecta sintonía, incluso con el apoyo del programa Logic Pro que le ha servido para grabar, editar y mezclar música ella misma, y crear ambientes hasta ahora inéditos en su haber.

Las canciones se suceden sin sobresaltos, pero ni falta que hace porque a poco que se preste atención uno va encontrando matices. “How To Feel Unconfortable” tiene un entramado panorámico, con las notas de un saxo que atraviesa desbordando los límites de la canción: algo parecido a mezclar a PJ Harvey con sonidos prog; y en la siguiente “Let Them Row” encontramos los tonos otoñales del Bowie más tardío. El rock nuevaolero asoma en la pizpireta “Ears Were Growing” que parece un guiño a Blondie; más ochentera suena la melodía de “Song For Rachel”, y el reflejo en cantautoras como Kate Bush o Julia Holter queda patente en la intrincada “Eye On Love”. Un portento de disco.

