Fontaines D.C. – Skinty Fia (Partisan)

Os contaba hace unas semanas en la crónica de su concierto en La Riviera, que el paso de Fontaines D.C. por España iba a ser recordado como una de esas noches memorables de las que en unos años, cuando asalten los cielos y sea difícil verles fuera de grandes formatos o encabezando festivales, las que tuvimos la suerte de asistir afirmaremos con orgullo: “Yo estuve allí”. Y es que la progresión que están teniendo los dublineses con Dogrel (2019, Partisan), A Hero’s Dead (2020, Partisan) y este Skinty Fia que nos ocupa, tiene pinta de convertirse en todo un fenómeno.

El grupo liderado por Grian Chatten va más allá que esa retahíla de nuevas bandas del revival post-punk y tienen los visos y la actitud para conquistar el mundo, lo que es ante todo, una pequeña victoria en estos tiempos de mierda. Porque que una joven banda tan preocupada por lo social como Fontaines D.C., que nombra a autores y poetas irlandeses en sus canciones inquisitivas y malhumoradas goce cada vez de mayor popularidad, es algo cuanto menos, curioso.

Ya desde el principio del álbum en esa “In ár gCroíthe go deo” (‘En nuestros corazones para siempre’ en irlandés) reivindican su lengua remontándose a un episodio del pasado en el que la familia de una mujer irlandesa no pudo poner esa inscripción en su lápida porque la iglesia de Inglaterra se negó a riesgo de que eso pudiera ser percibido como eslogan político. Historias del pasado traídas a nuestros días donde el fascismo y los nacionalismos rancios empieza a ganar terreno supurando su basura desde cada alcantarilla de donde salen. Una apertura llena de rabia y tesón, apoyada en un denso bajo y afiladas guitarras, que da paso a 45 de los minutos más vibrantes que tendremos este 2022.

El resto del disco baja de intensidad y da paso a otras visiones más reposadas, pero igualmente implacables. Ahí están la siniestra “Big Shot” con un aire muy 90s, el tono apesadumbrado de la repetitiva y machacona “How Cold Love Is” o la amarga dulzura de “Jackie Down The line”, que ya conocimos previamente y que parece acompañada por los punteos de Johnny Marr mientras en nuestra cabeza retumban esos “do-do-do” / “la-la-la”. La nostálgica “Bloomsday” se nutre de guitarras dolientes y de un tono profundo, mientras que “Roman Holiday” nos recuerda a los Echo & The Bunnymen de la época Ocean Rain (1984) ¿Es este el “The Killing Moon” de las nuevas generaciones?

Por su parte, el tono cinematográfico de la balada “The Couple Across The Way” sostenida con un acordeón nos prepara para la traca final, donde encontraremos el tema que le da título, cabalgando en una base rítmica que se acerca a lo industrial. Le sigue “I Love You”, declaración de amor a su patria con un crescendo memorable y el conjunto culmina con el shoegaze ruidista de “Nabokov”, que promete ser todo un arrase en sus próximas presentaciones en directo y que nos deja tan exhaustas, como deseosas de volver al principio para repetir la experiencia.

Skinty Fia cumple las expectativas y te roba el corazón desde la primera escucha.

