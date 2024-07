Frank Black celebrará los 30 años de ‘Teenager of the Year’

A pesar de que Pixies siguen en activo, su líder anuncia planes en solitario. La banda de Boston nos visita pronto y acaban de lanzar su primer material inédito desde que publicaran su último disco, Doggerel (2022). Un single doble que incluye las canciones «You’re So Impatient» y una versión de «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)» de Jay Livingston y Ray Evans.

Frank Black conmemorará el 30 aniversario de su segundo álbum en solitario, Teenager of the Year, interpretándolo íntegramente en una gira por Norteamérica en 2025. Al tour se unirán los músicos que tocaron con él en su momento, incluidos Eric Drew Feldman, Lyle Workman y Nick Vincent. La gira por Estados Unidos comienza con un par de espectáculos en San Francisco a mediados de enero y también incluye paradas en Los Ángeles, Denver, Minneapolis, Chicago, Detroit, Toronto, Boston y Brooklyn. En febrero habrá presentaciones del álbum en París y Londres, sin que de momento haya planes en nuestro país.

Escucha ‘Teenager of the Year’ de Frank Black