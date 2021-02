The Prodigy anuncian documental sobre la banda

The Prodigy mantienen la actividad, a pesar del duro golpe que fue para ellos el suicidio hace un par de años de Keith Flint, vocalista, músico y bailarín de la formación británica. Keith había participado en todos los álbumes de The Prodigy, desde Experience (1992) a su última entrega hasta la fecha, No Tourists (2018).

Estos días han vuelto a la actualidad por confirmar que están preparando un documental sobre la historia de la banda. Así lo comentaban hace pocas horas en sus redes sociales:

Paul Dugdale, viejo colaborador de la formación y responsable del concierto The Prodigy: World’s On Fire será el responsable en dirigirlo. La película, producida por Pulse Films y coproducida por el grupo junto con el co-manager John Fairs, será “tan salvaje como la banda”, según Dugdale. “Queremos que los espectadores salgan del cine como si acabaran de bajar de una montaña rusa”, escribió en un comunicado de prensa. Como no podría ser de otra forma, el documental, estará dedicado al fallecido Keith Flint.

Todavía no se conocen más detalles al respecto, ni cuándo está previsto su estreno. Seguiremos informando.

