Ganadores abonos concurso Visor Fest

Ya queda menos para la llegada de Visor Fest (entradas aquí), que se celebra en La Fica de Murcia los próximos 27 y 28 de septiembre. Un festival que repite su habitual filosofía, un solo escenario, sin solapes, conciertos enteros de salas y bandas que despuntaron en la década de los 80 y 90, un cóctel infalible que ya va por su cuarta edición..

Dos jornadas con la presencia de las leyendas de Manchester The Charlatans, el post-punk de The Mission, el pop cristalino de Camera Obscura, los ecos de britpop y psicodelia de Kula Shaker, el genial rock de los belgas dEUS, la despedida de unos históricos del power pop como Gigolo Aunts, y la dulce oscuridad de Sad Lovers And Giants e Immaculate Fools, aparte de una selección de disjockeys que amenizarán el festival.

