Porridge Radio avanza su cuarto disco con ‘Sick of the Blues’

Porridge Radio ha anunciado su cuarto álbum, Clouds in the Sky They Will Always Be There For Me, que se lanzará el 18 de octubre bajo el sello Secretly Canadian.

La continuación de Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022), traba sobre el agotamiento, la industria musical y el desamor a través de unas canciones que como comenta la líder de la banda, Dana Margolin: “Se siente como la primera vez que hacemos algo. Capturó algo sobre nuestra amistad como banda y la forma en que aprendimos a tocar juntos. Me ha enseñado mucho. Seguir tu instinto hasta el enésimo punto, confiar en tus amigos y su lealtad, confiar en ti mismo para poder pelear con la gente adecuadamente y aun así volver a estar juntos. Cómo quiero vivir es cómo quiero hacer discos, porque hacer discos es mi vida porque mi trabajo es mi juego es mi trabajo es mi vida. Todo está relacionado con esto, y hay maneras de hacerlo que tal vez no me maten. Gran parte de este álbum trata sobre un tipo de amor más frenético y desesperado. Se trata de perder por completo mi sentido de identidad en una relación y del profundo residuo de inseguridad y dolor que persiste y nubla una nueva relación”.

Como adelanto, la banda ha compartido el sencillo principal “Sick of the Blues”, que trata sobre recuperar la alegría y recordar que la fuente de la felicidad es uno mismo, incluso cuando se está herido. El último álbum de Porridge Radio, , se lanzó en 2022.

Escucha ‘Sick Of The Blues’ de Porridge Radio