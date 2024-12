Ganadores Listening Party nuevo EP de Nudozurdo

Nudozurdo tienen nuevo EP, No te puedes rendir, grabado en colaboración con Pablo Pulido en Estudio Uno, mezclado por Paul Corkett (reconocido por su trabajo con artistas como The Cure, Björk y Nick Cave), y masterizado por el dos veces ganador del Grammy Brian Lucey (Black Keys, Cage the Elephant, Lizzo).

Un lanzamiento que se edita el próximo 20 de diciembre del que ya hemos escuchado dos de sus canciones, una “Cura de Humildad» que alterna entre la privacidad emocional y la grandilocuencia épica, además de «Brutalismán» que contó con la participación de Alondra Bentley.

Sorteábamos una listening party con el grupo para disfrutar acompañados, con ellos en su local de ensayo este 19 de diciembre.

Estos son los ganadores:

Pedro Monteagudo

Valeria Cuenca

Álvaro Acebes

Javier Mazuelas

Alba Valverde

Rosa Vicent

¡Enhorabuena!