The Brian Jonestown Massacre actuarán en Barcelona y Madrid

The Brian Jonestown Massacre ha anunciado dos esperadas fechas en España como parte de su gira europea de 2025. El grupo actuará el 13 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 14 de mayo en La Riviera de Madrid.

La banda psicodélica californiana liderada por el inquieto Anton Newcombe llevan desde su fundación en 1988, al frente todo un movimiento de formaciones “neo psicodélicas” provenientes de Estados Unidos.

Estos conciertos formarán parte de una gira que recorrerá las principales ciudades de Reino Unido y Europa. Llega tras el lanzamiento de su vigésimo álbum de estudio: The Future Is Your Past. Este trabajo es el resultado de una explosión creativa de 70 días consecutivos en el estudio, en los que Newcombe grabó una canción al día hasta concebir uno de sus trabajos más introspectivos hasta la fecha.

Entradas para The Brian Jonestown Massacre

Entradas a la venta: el 20/12 a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del 19/12 a las 10h

Live Nation: a partir del 19/12 a las 10h

Precios: desde 35€ (+ gastos de distribución)