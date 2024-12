Ginger Root – Shinbangumi (Ghostly International / Popstock!)

El nuevo álbum de Ginger Root, proyecto con base en California tras el que se esconde Cameron Lew, no presenta nada nuevo bajo el sol. Y, sin embargo, rezuma frescura en todas y cada una de las doce canciones que componen un lanzamiento que supone la continuación de títulos como “Mahjong Room” (Acrophase, 18), “Rikki” (Acrophase, 20) o el EP “Nisemono” (Acrophase, 22).

Una sensación específicamente agradable que comienza a expandirse con “No Problems” –primer tema efectivo tras esa introducción de cuarenta segundos que es “Welcome”–, y que continúa burbujeando en piezas sucesivas como “Better Than Monday”, “There Was A Time”, “Only You”, la exótica “Kaze”, “Giddy Up” o la final “Take Me Back (Owakare No Jikan)”.

“Shinbangumi” es, en definitiva, un compendio de indie-pop efervescente y ribete electrónico de fácil digestión. No porque el producto sea facilón o simplista, sino porque esa parece ser la cualidad concreta buscada por el multinstrumentista de origen asiático. Un logro que queda concretado en canciones de aspecto saludable y juvenil, juguetonas y positivistas que, a su paso, parecen tejer con el oyente lazos s de colores intensos.

Poco más de media hora de pop (con querencia disco-soul-funky) elaborada a conciencia por su autor para que pueda interpretarse como un bálsamo, ideal para musicar una soleada tarde de primavera y recomendable para seguidores de Khruangbin, Bonobo o Phoenix.

