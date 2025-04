HAIM lanzan otro tema y anuncian su nuevo disco

HAIM suman un tercer adelanto a las recientes «Relationships» y «Everybody’s trying to figure me out» o lo que es lo mismo, su primer material desde su canción «Home» incluida en la banda sonora de Barbie en 2023.

Hoy llega «Down to be wrong», una oda segura a la autopreservación y a priorizarse a uno mismo. Como cuenta la letra: “Don’t need you to understand, don’t know if you can», que termina desafiante con «Red Lights are up ahead, but I keep walking».

Junto a la canción llega el anuncio del que será su nuevo disco, I quit, que se publicará el próximo 20 de junio. El cuarto disco de las hermanas llega cinco años después de Women In Music Pt. III (2020) y será presentaado en la próxima edición de Primavera Sound.

Un disco de 15 pistas que fue producido por Rostam Batmanglij y Danielle Haim e irradia la energía cruda de artistas experimentados cuya profunda reverencia por el rock clásico da forma a canciones que están construidas para la presentación en directo.

Escucha ‘Down to be wrong’ de HAIM