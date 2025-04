Te presentamos la música de chinachinachina, que publican hoy nuevo sencillo

Entre la ingente cantidad de música que se publica cada semana, con especial intensidad en unos viernes convertidos ya en un frenético goteo de singles y discos imposibles de abarcar con la atención y dedicación que muchos de ellos merecen, aún quedan, por fortuna, receptores sensitivos en alerta, capaces de detectar destellos de talento que te cambian el mood al instante.

Así fue como llegué a la música de chinachinachina, proyecto conformado por Annie Bravo (teclado y voces), antes en Uniforms, Juande Jiménez (batería y bajista) que viene de poner su magia a las baquetas en bandas de la solvencia de Ballena y Sr. Chinarro, y Javier Moral (guitarra y sintes) quien formó parte de Oh, Trikelians! y lideró festivales como Pomelo Fest o proyectos como plandeGira.

Desde que la pulsión orgánica y envolvente de «Skin» me sacudió de lleno, el interés y el misterio alrededor de este trío del que bien podemos presumir en la escena nacional aunque podrían proceder perfectamente de Bristol, por poner un ejemplo, ha ido en aumento a cada estratégico movimiento.

Por sus canciones se cuelan texturas que combinan dream-pop evocador, baterías jungle de magnética inercia, elegante R&B contemporáneo y una gotita de electrónica expansiva que acaba por dar lustre a unas estructuras nacidas para impactar. Si «Skin» arrancaba como un medio tiempo hipnótico que acababa estallando en un estribillo ganador donde los instrumentos se abrazaban en un torbellino de intensidad abrumadora, el segundo sencillo, «Not Anymore» incita al baile entre beats incendiarios, baterías de otro mundo y una épica torrencial con ese bajo sintetizado que noquea a primera escucha.

De algún modo, chinachinachina son una rara avis en nuestro panorama pues en su fórmula dan cabida a elementos sofisticados que conjugan con elegancia y talento, dando forma a un cruce de estilos no muy habituales en una escena ávida de propuestas tan sugerentes como la suya y en la que se dan la mano su deslumbrante acercamiento a la melodía pop y una distinguida pátina de electrónica vanguardista que te va ganando de manera sutil y delicada, y que habita en las coordenadas de The XX, London Grammar, Wild Beasts, Darkside o Sevdaliza. No en vano, comparten productor con esta última , ni más ni menos que el afamado Mucky, que es el encargado de capturar la esencia de su sonido y añadirle ese punto de fragilidad cautivadora junto a John Foyle (Strandz). Para acabar de redondear la jugada maestra, la masterización ha corrido a cargo de Christian Wright (LCD Soundsystem) en el mítico estudio Abbey Road mientras que la grabación tuvo lugar en el estudio malagueño Green Cross, destacado punto de encuentro de multitud de artistas y bandas de la creciente escena local.

Atmósferas vaporosas y nocturnas que toman cuerpo en un tercer single que hoy se presenta, «Forget Me», y que seduce inexorablemente con la desarmante voz de Annie Bravo en primer plano, llevándonos de la mano en un emocionante paseo por terrenos oníricos y escapistas con el que nos muestran un nuevo registro que subraya su versatilidad como banda y que remite a nombres que tan bien se manejan en esos terrenos como Wolf Alice, Daughter o Warpaint.

Tres piezas de orfebrería musical que son tres golpes en la mesa y que descubren algunas de las cartas de un proyecto que aún nos va a deparar muchas más alegrías durante el presente año, incluyendo más singles y un debut en largo para el cual ya estamos contando los días. Todo esto acompañado por un directo que, visto lo que transmiten las canciones, se antoja como el contexto ideal para sumergirse en el universo íntimo y palpitante de una formación a seguir bien de cerca.