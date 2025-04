Strange Pilgrim publican un nuevo sencillo, «Late night»

La banda norteamericana de indie rock Strange Pilgrim acaba de publicar hoy mismo su nuevo single, «Late Light». Se trata de la canción que abrirá su segundo álbum, Too Bright Planet, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 26 de septiembre de 2025 bajo el sello Royal Oakie Records.

Con una formación renovada que incluye a Pat Spurgeon (Rogue Wave, The Dandy Warhols, Federale) y Elliott Kay, el grupo liderado por el compositor y multiinstrumentista Josh Barnhart amplía su universo sonoro sin perder su esencia introspectiva y expansiva. Tras su aclamado debut homónimo de 2022 y el reciente EP Embers (2025), Strange Pilgrim muestra una evolución creativa que abre nuevas fronteras sonoras y ahonda en lo emocional.

«Late light» captura la atmósfera de un turno de noche. Un retrato surrealista de esas horas en las que el tiempo parece detenerse, tal como comenta Barnhart, quien también afirma que la canción «refleja la intimidad entre trabajador y cliente, así como las pequeñas variaciones que dan identidad a cada noche«.

El sonido del nuevo álbum de Strange Pilgrim toma como punto de partida la psicodelia y el dream pop de su debut, pero incorpora nuevas influencias entre las que podríamos mencionar The Grateful Dead, Brian Eno y The Velvet Underground, recordando por momentos también la melancolía de Fleetwood Mac de los 70, el refinamiento de Luna y la profundidad de Jonathan Wilson. Too Bright Planet fue grabado en directo en Bocce Recording (Vancouver, WA), producido por Barnhart, mezclado por Cory Gray (Lee Baggett, Califone) y masterizado por David Glasebrook (Patti Smith, Michael Nau). Entre los colaboradores se encuentran Maggie Morris (Sunbathe), Cory Gray (Old Unconscious, The Delines), y Caleb Nichols, compañero de sello.

El álbum ya está disponible para reserva aquí:

Pre-order Too Bright Planet

Strange Pilgrim en redes sociales:

Instagram

TikTok

Facebook

Página de Bandcamp de Strange Pilgrim

(Foto: Katie Oscar)