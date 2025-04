Entrevistamos a Paco Pecado por su paso por Sesión Vermú

Este fin de semana vuelve Sesión Vermú tras la pausa de la Semana Santa. Un ciclo que lleva la mejor música nacional y emergente a varios municipios de la región al que aún le quedan dos semanas por delante, hasta el 4 de mayo.

La Comunidad de Madrid ha presentado la sexta edición del evento, iniciativa que surgió durante la pandemia para dar a conocer a grupos de toda España. Este año, artistas consolidados como Cariño, Ángeles Toledado, Queralt Lahoz o Ede encabezan unos conciertos que se presentan como oportunidad de llegar nuevos públicos.

Serán 23 municipios madrileños acogerán estos conciertos gratuitos, que tendrán lugar en algunos de los espacios más emblemáticos de cada localidad, unos shows que contarán con varios grupos levantinos afectados por la DANA.

Uno de los protagonistas de este fin de semana, tienes los conciertos para sábado y domingo al final, será Paco Pecado, a quien sometimos a una de nuestros cuestionarios Sesión Vermú para que nos hablara de una de las propuestas más interesantes de la temporada gracias a su recién publicado disco de debut Bodegas y Ferias.

Entrevista a Paco Pecado

¿Qué significa para ti formar parte de un ciclo como Vuelve Sesión Vermú?

Para mí es una gran oportunidad para dar a conocer mi proyecto Paco Pecado a nuevas audiencias. En particular para mi proyecto, un escenario en ‘la plaza’ tiene un componente adicional de motivación ya que me parece un lugar idóneo para mi puesta en escena y encaja muy bien con el espíritu de mi proyecto, centrado en generar cultura popular desde una visión contemporánea. A la vez, es un honor poder compartir cartel con artistas con gran proyección de la escena emergente actual.

Este festival nació en la pandemia como una vía para apoyar la escena emergente. ¿Cómo ha cambiado el panorama desde entonces para proyectos como el tuyo?

Creo que es un gran momento para la música en directo en España, con muchas propuestas novedosas y transgresoras y con público dispuesto a descubrir a nuevos artistas. También da la casualidad que actualmente hay muchos proyectos indagando en las raíces, en los folclores y creo que tras años en los que las influencias han sido mayoritariamente de fuera, esto es algo a celebrar. Ya que sacáis la pandemia y lo que derivó de ella, creo que fue un momento en el que de manera obligada era necesario mirar hacia los adentros…Conocerse y redescubrirse siempre es mucho más potente que intentar aparentar lo una no es. Creo que la identidad es algo que está muy presente en la música actual en España y siento que en lo emergente hay una búsqueda en esa dirección que a veces se difumina a medida que los proyectos ‘crecen’ y pierden, en cierto modo, su singularidad o su unicidad. De todos modos, opino que el panorama, especialmente el emergente, es esperanzador y está lleno de talento.

El cartel de este año incluye bandas de todo el país y algunos grupos levantinos afectados por la DANA. ¿Cómo ves la importancia de la música en la reconstrucción y apoyo mutuo entre artistas?

El apoyo mutuo es crucial para que la cultura sobreviva, especialmente en momentos en los que la urgencia tras una catástrofe, obliga a que se prioricen aspectos más esenciales para la supervivencia: comida, suministros, infraestructuras, vivienda…No obstante, se ha visto un compromiso tremendo de la música y la cultura con estos momentos de crisis y las redes del tejido cultural se han volcado en conseguir recursos, financiación y esto demuestra que frente al creciente individualismo que vivimos como sociedad, la cultura debe asociarse y tejer lazos de unión entre sí para seguir existiendo. La música es una cola social muy potente que une a colectivos dispares, visiones políticas antagónicas y a distintas generaciones y, por tanto, en momentos de caos y desesperación puede crear ese sentimiento de ir a la una, muy necesario en emergencias como la DANA.

“El negocio discográfico hoy en día es precario, el streaming paga poco (…) y es difícil vender discos en formato físico, por tanto, el directo es el principal medio que tenemos para generar ingresos”

Los conciertos son gratuitos, lo que permite llegar a audiencias más amplias. ¿Cómo crees que este acceso abierto puede influir en la relación entre artistas y público?

Creo que democratizar el acceso a la cultura siempre es algo que hay que reivindicar y defender. No obstante, y como contrapunto, también creo que, en el arte y la música, hay esa idea perversa de que los artistas trabajan ‘por amor al arte’. A veces siento que a veces, el fomentar que los conciertos sean de libre acceso refuerza la idea de que la música no es tanto una ocupación sino más bien una afición y que nunca hay que pagar por ella.

En este sentido, reforzar que la administración apueste por un justo reconocimiento y una remuneración digna a los artistas y músicos es una fortaleza de este ciclo.

En un mercado donde el streaming domina, ¿qué importancia sigue teniendo el directo para un artista emergente?

Lamentablemente, el negocio discográfico hoy en día es precario, el streaming paga poco y es prácticamente imposible poder generar un salario a base de streams (sólo los más grandes pueden). Por otro lado, es difícil vender discos en formato físico y, por tanto, el directo es el principal medio que tenemos para generar ingresos. En mi caso además, el directo crea una conexión con el público que es imposible conseguir a través de las canciones únicamente.

¿Cómo preparas tu repertorio y puesta en escena para adaptaros a los diferentes espacios y públicos que ofrece el ciclo?

Pues para mí será una incógnita porque traeré un show a trío que aún no he presentado y me hace mucha ilusión.

Si pudieras destacar un valor diferencial de tu propuesta artística, ¿cuál sería?

Creo que es la originalidad de la propuesta, la cercanía con el público y la sensación que consigue este proyecto de conectar a nivel íntimo con los fans. También creo que el directo lleva consigo una propuesta musical y escénica que no se suele encontrar en el circuito

Además de tocar, ¿aprovecháis estos ciclos para conectar con otros artistas que no conocíais?

Pues nos gustaría, la verdad.

Si pudierais elegir un municipio de Madrid para tocar en la próxima edición, ¿cuál sería y por qué?

Pues sería Chinchón, no sé si se considera como espacio en el ciclo pero esa Plaza Mayor con sus soportales, su balconada, es una joya para cualquier festejo popular!

Por último, ¿qué le diríais a alguien que aún no conoce tu música para que se anime a veros en Vuelve Sesión Vermú?

Que venga sin prejuicios y con ganas de disfrutar!

Toma nota de la programación de Sesión Vermú

Sábado 26 de abril

ARANJUEZ – Plaza de la Constitución

13:00h – Al·lèrgiques al Pol·len

18:00h – Carmen y María

19:30h – Ángeles Toledano

ARGANDA DEL REY – Plaza de la Constitución

12:30h – Caracazador

13:30h – Chill Chicos

COLMENAR DEL ARROYO – Plaza del Consultorio

12:30h – Airu

13:30h – ANADIE

NUEVO BAZTAN – Plaza de las fiestas

12:30 – Jordi Ganchitos

13:30 – Paco Pecado

Domingo 27 de abril

ALDEA DEL FRESNO – Plaza de la Constitución

12:30h – CANTEO!

13:30h – Hipergéminis

ARGANDA DEL REY – Plaza de la Constitución

12:30 – Paco Pecado

13:30 – Jordi Ganchitos

ARANJUEZ – Plaza de la Constitución

12:30h – Chill Chicos

13:30h – Teo Lucadamo

Más información en su web.