Libro: Los Cometas: La Verdadera Historia (Liburuak)

La literatura acerca de Los Planetas y su “leyenda” parece que no conoce límites. La banda granadina ha sabido rentabilizar esa mitología entorno a ella desde siempre, aunque en poco tiempo han coincidido la sobredosis de nostalgia que supuso el aniversario de Super 8 y sus conciertos multitudinarios, la película de Isaki Lacuesta y Pol Rodriguez titulada Segundo Premio, y ahora llega el turno de otra vuelta de tuerca con Los Cometas: La Verdadera Historia (Liburuak, 2025) de Holden Centeno Agúndez en donde, de la misma forma que la película antes mencionada, se crea un escenario ficcional (o casi) para narrar y seguir engordando el misticismo y el fanatismo que desde siempre los ha acompañado.

Los Cometas ha querido Agúndez que se llame esta banda granadina que gira entorno a un K (no es J pero se le parece mucho, o eso dicen) que es un personaje que vive para componer canciones las cuales, con el tiempo, se han convertido en himnos generacionales para muchas personas. Aquí el autor se centra en una investigación periodística a base de entrevistas (con el líder de Los Cometas como centro gravitatorio) emprendida por una mujer que tiene muchas heridas por cerrar. Cicatrizar esas heridas que la memoria no permite curar, nos insta a adentrarnos en los entresijos de esa investigación sobre un suceso que no desvelaremos porque es el McGuffin que se emplea para proyectar esta narración.

Holden Centeno ha creado una novela que se entretiene – con una prosa nítida y llena de ritmo en los diálogos – despistando al lector y recreando espacios en donde confrontar la realidad y la ficción. Lo más interesante de todo esto, es la forma en qué los fans somos capaces de imaginar a nuestros ídolos, de darles unas características que se adapten a nosotros, de vivirlos como si fueran constructos sociales normativizados. También es sabido de todos que el K real (el líder que canta a las masas sobre rupturas amorosas sobre andanadas de electricidad) le gusta regodearse en ese mesianismo, y hasta se ha creído ese personaje ficticio que declara ante la prensa que ha acabado con el capitalismo mientras saca discos con multinacionales, o toca en festivales avalados por entidades bancarias.

La novela se lee con sumo interés más allá de gustos personales, y el epílogo en forma de epístola con el que remata su relato Agúndez es, por un lado, el perfecto reflejo de un ser atormentado y, a su vez, sirve de grito atormentado – a la par que liberador – en donde reverbera las miserias y las virtudes de la fama.

