Canciones de Navidad 2024 con Phoebe Bridges, Remi Wolf, Clairo, Kurt Vile…

Y como casi siempre por estas fechas, llega la Navidad sin que nos demos cuenta. El año va terminando, ya han pasado por aquí nuestras listas de #Mejores2024MZK y aparte del frío invernal, esas luces que adornan calles y balcones y esos mensajes de «paz y amor» bastante superficiales, repetimos ciclo de nuevo.

Y en medio de todo esto, los villancicos, las canciones de Navidad, esa banda sonora omnipresente que parece no renovarse desde hace siglos aunque en Muzikalia nos negamos a resignarnos y buscamos nuevos enfoques. Podemos escuchar canciones que, sin perder la calidez de lo navideño, nos acerquen a algo más real y menos edulcorado. Por eso, hemos hecho una selección de villancicos y canciones actuales que se alejan de lo más manido. Que sí, que pueden volver los temas de siempre, ¿pero porqué no en otras voces?

Aquí una playlist especial de Navidad eminentemente femenina, en las voces de artistas muy actuales como Phoebe Bridges, Remi Wolf, Clairo, Kurt Vile, girl in red, King Hannah, Bleachers… cerca de una hora con el espíritu de estas fechas, aunque con una visión un tanto diferente. Felices fiestas a tod@s.

Escucha el especial Canciones de Navidad 2024

Suenan:

Phoebe Bridges – Have yourself a Merry Little christmas

Remi Wolf – Last Christmas

Clairo – Glory In The Snow

Kurt Vile – Must Be Santa

girl in red – Two Queens in a King Sizes Bed

King Hannah – Blue Christmas

Papooz/Sofia Bolt – Honest

Bleachers – Merry Christmas, Please Don’t Call

Reverend And The Makers – Late Night Phone Call

Villagers ft Lisa Hannigan – The Little Drummer Boy

Julia Jacklin – Baby Jesus Is Nobody’s Baby Now

Bright Eyes ft. John Prine – Christmas In Prison

Henry And The Waiter – Christmas Joy

Still Corners – The White Season

Wolf Alice – In The Bleak Midwinter

The Marias – We’re The Lucky Ones

