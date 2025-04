Deleste presenta su programa de actividades paralelas

Deleste Festival llega los próximos 16 y 17 de mayo a los emblemáticos Jardines de Viveros. Un festival que como te venimos contando, contará con las actuaciones de: Kruder & Dorfmeister, el soul-pop del británico Yellow Days, la delicadeza escandinava en clave synth-pop de Anna of the North, el folclore contemporáneo de Faixa, y los djs ME y Amadeu Sanchis el viernes.

Y The Vaccines y sus himnos que definieron toda una era, los veteranos e ilustres Teenage Fanclub, todo unos popes de la electrónica como Death In Vegas, el afilado sonido post-punk de Deadletter, el poderoso rock guitarrero de Mr Sanchez, y Haya Pazz y Toxicosmos, responsables de que el cierre de fiesta sea una auténtica celebración en la cabina el sábado.

El festival anuncia hoy sus actividades paralelas, combinando desde acústicos íntimos y conversaciones honestas hasta catas musicadas y encuentros en museos, el Deleste demuestra que la música también puede disfrutarse con calma y profundidad, integrando todos los sentidos.

Uno de los momentos más significativos tendrá lugar el 3 de mayo en el Museo de Bellas Artes de València con la jornada MATINÉ AL DELESTE: LA MUJER EN LA MÚSICA. Esta actividad, presentada por Rafa Cervera y Amadeu Sanchis, reunirá a la compositora y docente Carolina Otero, la periodista musical Marta Moreiray Vanessa Riofrio, alma y voz del Deleste Festival; el taller impartido por la artista Luna Valle para desmontar estereotipos desde los márgenes, la autogestión y la ternura; y Lucía Zambudio cerrará la mañana con un acústico íntimo donde sonará funk, blues y pop con carácter.

Además, el festival sorprenderá con una exclusiva cata musicada de Cervezas Alhambra en una localización secreta, donde la cantautora Nita Bonet acompañará cada cerveza con su voz íntima. Y como broche final, el 17 de mayo, el Museo de Bellas Artes volverá a ser escenario de un concierto acústico, esta vez protagonizado por Ana Zomeño, aportando una delicada apertura a la segunda jornada del festival.

Así queda el cartel por días del Deleste Festival:

