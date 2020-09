Gorillaz anuncian mini gira en streaming: Song Machine Live

Gorillaz vuelven a la carga con nueva música y su primer concierto en dos años. El grupo va a presentar «Song Machine», su nuevo proyecto, por primera vez en directo a través de un concierto en streaming de pago que será retransmitido por todo el mundo desde Londres: «Song Machine Live».

Este nuevo capítulo en la carrera artística de Gorillaz lleva como título «Song Machine: Season One – Strange Timez», y será lanzado el próximo 23 de octubre. El trabajo contará con colaboraciones de Robert Smith de The Cure, Peter Hook de Joy Division y New Order, Beck, Elton John, 6lack, Leee John, Kano y Roxani Arias, entre otros. Y para celebrar como es debido este regreso, Gorillaz han querido preparar un concierto en streaming muy especial que se dividirá en 3 sesiones, entre el 12 y 13 de diciembre de este 2020.

Estas tres sesiones de «Song Machine Live» de Gorillaz se retransmitirán via LIVENow, y se dividirán por zonas horarias: Asia/Australia/Nueva Zelanda (12 de diciembre – 20h JST); América del Norte y del Sur (12 de diciembre – 16h PST), y Europa + UK y África (13 de diciembre – 19h BST). Así es el cartel y el trailer de este concierto en streaming de Gorillaz que será todo un acontecimiento, tras dos años sin verles actuar en directo:

La banda virtual más grande del planeta traerá los magníficos visuals de Jamie Hewlett y la emocionante actuación en directo mezcladas a la manera única de Gorillaz. Con el guitarrista Noodle, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel y el líder 2D a los que se unen Damon Albarn y la banda completa de Gorillaz además de una selección de artistas invitados.

Las entradas para las 3 sesiones de «Song Machine Live», el concierto en streaming de Gorillaz, se pueden adquirir a través de Wegow:

Entradas 1ª sesión: Asia/Australia/Nueva Zelanda

Entradas 2ª sesión: América del Norte y del Sur

Entradas 3ª sesión: Europa + UK y África