Gorillaz estrenan canción con Peter Hook y Georgia

Gorillaz han vuelto a la actividad después de entregarnos su documental, Reject False Icons en el que podremos encontrarnos con 2D, Murdoc, Noodle & Russel durante una noche y conocer más de su interesante proyecto. Un film dirigido por Denholm Hewlett y que ya puede disfrutarse en tres partes.

La continuación de su dupla ‘Humanz’ y ‘The Now Now’, llega en forma de serie animada en la que nos irá presentando a la banda virtual acompañada de una serie de invitados especiales. Así lo presentaban hace unos días a través de sus redes sociales.

La nueva aventura de Gorillaz, Song Machine, nos dejará ver el día a día de 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, en su primer episodio vimos a Damon Albarn y a Jamie Hewlett acompañados por Slowthai y Slaves. El segundo capítulo contó con la participación de Désolé ft. Fatoumata Diawara y ahora llega un tercero, en el que se hacen acompañar de Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order, además de de Georgia sensación del pop británico.

Ya se ha confirmado que uno de los próximos invitados de los próximos capítulos será Tame Impala. Estaremos atentos.