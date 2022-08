Novedades: Louise Post, 3rd Secret , Paralyzed, Fuzz Forward, Kasabian, Tunnel, Kula Shaker… en Bienvenido a los 90

Emisión cargada de novedades en Bienvenido a los 90. Si te apetece descubrir nuevas bandas, estás en el lugar correcto.

Suenan:

01. Devil’s Bride – Paralyzed

02. Coal Mine – Paralyzed

03. She Comes – Fuzz Forward

04. Down in Mexico – Toby Connor

05. Alygatyr – Kasabian

06. Diamond In The Dark (Live At Knebworth) – Liam Gallagher

07. Bless You – Liam Gallagher

08. Pennyroyal Tea – Manic Street Preachers

09. Darkness (Demo 1991) – Rage Against The Machine

10. The Deepest hole we can possibly dig (Live El Vertedero de Dogs Town) – Twin Hands

11. Monday – Tunnel

12. Stop and Start – The Sadies

13. Open the Floodgates (Live from Magazine London – Japan Edition) – The Smile

14. Float (Demos ’97-’98) – Louise Post

15. Burning Down – Kula Shaker

16. Somewhere in Time – 3rd Secret