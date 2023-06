Interpol reelaboran ‘Toni’ junto a Jesu

Interpol lanzaban el pasado año The Other Side Of Make-Believe (Matador / Popstock!), disco que ha contado con la producción del venerado Flood, quien dejado a un lado la crudeza de su antecesor, ayuda a que esa fusión de su lenguaje cinematográfico de tonos en blanco y negro, y alguna que otra sacudida, consigan los matices suficientes para hacer del disco un notable regreso que a lo largo de los once cortes que contiene, pasa por diferentes estados.

Un álbum que continuará con ‘Interpolations‘, proyecto que se lanzará en los próximos meses, que ve canciones del mismo, reelaboradas por un grupo de artistas que incluye a Daniel Avery, Makaya McCraven, Jeff Parker, Jesu y Water From Your Eyes.

Acaban de compartir la tercera entrega del mismo, la visión cavernosa y pesada del artista británico Jesu en el tema de apertura ‘Toni’. La pista sigue las interpolaciones de Makaya McCraven («Big Shot City») y Jeff Parker («Passenger»).

«Estaba abrumadoramente intimidado cuando me pidieron que hiciera un remix de Interpol disfrazado de jesu», dice Justin Broadrick de Jesu. «Son una banda increíble, con una discografía tan sólida detrás de ellos, y rezuman identidad, pensé que no podía hacerles justicia en absoluto en mi contexto. Afortunadamente, perseveré, y aún más afortunadamente llegué a un lugar con el que tanto Interpol como yo estábamos muy, muy felices. Intenté fusionar ambos proyectos: capturar Interpol y yuxtaponer el concepto fundamental de Jesús. – lento, pesado y plagado de pérdida/melancolía, incluso agregando mis propias guitarras afinadas a la mezcla. Espero que la gente reciba y comprenda esto como lo hacemos colectivamente….»

Escucha ‘Toni’ de Interpol ft. Jesu