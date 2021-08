The Beatles reeditan ‘Let It Be’ por su 50 aniversario

The Beatles celebran el 50 aniversario de su disco Let It Be (1970), con una serie de fantásticas ediciones especiales que se ponen a la venta el próximo 15 de octubre a través de Apple Corps Ltd./Capitol/Ume.

Let It Be ha sido nuevamente remezclado por Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 Surround DTS y Dolby Atmos. La impresionante nueva edición especial es la continuación de las premiadísimas anteriores ediciones ampliadas de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018) y Abbey Road (2019). Todas las nuevas ediciones incluyen la nueva remezcla del álbum guiada por la versión original “reproducida para el disco” de Phil Spector y extraída directamente de la sesión original y de la grabación de las cintas de 8 pistas que realizaron en la azotea. La edición física y digital de la versión Súper Deluxe también incluirá las 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas, el Let It Be EP de cuatro temas y los 14 temas nunca antes editados del Get Back LP en una mezcla en estéreo recopilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

El 2 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr comenzaron el nuevo año juntos en un cavernoso estudio de sonido en los Twickenham Film Studios en Londres. The Beatles se embarcaron en unos ensayos para un proyecto creado para devolverles a donde una vez pertenecieron: el escenario. Durante 21 días, las cintas y las cámaras grabaron y documentaron cada momento: primero en Twickenham y después en el Apple Studio de The Beatles donde Billy Preston se unión a la banda tocando el teclado. Juntos ensayaron nuevos temas originales e improvisaron con temas antiguos, todo capturado en vivo y sin filtros.

El 30 de enero, las cámaras y grabadoras filmaban mientras The Beatles, con Preston, escenificaban lo que sería su último concierto en la fría azotea de su cuartel general Apple Corps en Savile Row ante una pequeña reunión de amigos y familiares, y de cualquier persona que estuviera cerca de sus amplis en ese momento. El concierto a medio día paró el West End de Londres mientras los viandantes miraban hacia arriba y la gente de los edificios cercanos abrían las ventanas para poder escucharlo mejor. Una miríada de quejas llevó a los oficiales de policía a subir a la azotea, cancelando el concierto a los 42 minutos de que empezara.

El trabajo para crear un álbum llamado Get Back se llevó a cabo en abril y mayo por Glyn Johns, quien, para su versión, incluyó entradas falsas, charlas entre canciones, las primeras tomas antes que las últimas, interpretaciones más pulidas e incluso “I´ve Got A Feeling” con John explicando “la cagué intentando que sonara más fuerte”. The Beatles, a pesar de todo, decidieron archivar las numerosas cintas del proyecto, de películay fotos para poder grabar y publicar su obra maestra, Abbey Road. Sacadas de las cintas realizadas en enero de 1969, además de algunas sesiones que precedieron y siguieron a aquellas grabaciones, el álbum final de The Beatles Let It Be, se publicó finalente el 8 de mayo de 1970 (18 de mayo en EEUU) para acompañar la salida de la película Let It Be.

Las sesiones de las que salió el álbum y la película de Let It Be representan el único momento en la carrera de The Beatles en el que documentaron exhaustivamente todo mientras que creaban música en el estudio. Más de 60 horas de película inéditas, más de 150 horas de grabaciones en el estudio no escuchadas anteriormente y cientos de fotografías no publicadas han sido nuevamente exploradas y meticulosamente restauradas para tres ediciones complementarias sobre Bealtes que verán la luz este otoño : una fiesta para los sentidos extraída del tesoro de su archivo. A la nueva edición de Let It Be se unen el estreno de la serie « The Beatles : Get Back », el esperadísimo documental dirigido por Peter Jackson y un nuevo libro de tapa dura también titulado the Beatles : Get Back. Las fuentes de las que se han extraído estos nuevos proyectos han revelado que un espíritu, más jubiloso y benevolente impregnó las sesiones que se ven en el film de 80 minutos de 1970 Let It Be.

Tres canciones de la nueva remezcla y edición ampliada hacen hoy su debut al acceder a la pre-reserva del álbum: “Let It Be” (2021 Stereo Mix), “Don’t Let Me Down” (first rooftop performance), and “For You Blue” (Get Back LP Mix).