Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Con ella recordamos algunas de las canciones de las que te hemos hablado en Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para informarte de algunas otras novedades. Hoy nuestras canciones de la semana son estas.

Bon Jovi – American reckoning

Zoé – Fiebre

Carla Bruni – Quelque chose

El Columpio Asesino – Ataque celeste (Óscar Mulero remix)

Telstar – Free your mind

Digital 21 + Stefan Olsdal – High in the sky (James Teej remix)

Emilia, Pardo y Bazán – La herida

Hinds – Burn

The Waterboys – The soul singer

A Girl Called Eddy – Jody

Blaumut – Ara, aquí, present

Miqui Brightside – 19 more days

James Dean Bradfield – The boy from the plantation

Soft People – New Moon

Travis – Valentine

ANTIFAN – Estar triste también es bonito

Will Butler – Surrender

Los Planetas – La nueva normalidad

_juno – _BCN626

The Mavericks – Recuerdos

La Bien Querida – Un gatito

Johnny B. Zero – It’s so hard

Sen Senra – Perfecto

La Habitación Roja – Yo me pregunto

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Tremendo – Breathe

El artista Tremendo ha presentado esta semana un anticipo en forma de videoclip de lo que será su siguiente trabajo de estudio, Lloro Seco, en el que colabora el músico multidisciplinar Joseph. La canción se llama “Breathe”, es el primer adelanto del álbum y es una pieza íntima y acogedora, acompañada por una cuidada estética visual que homenajea al cine de los 60 y 70. A su vez, como su propio nombre indica, la composición pretende dar una sensación de anhelo hacia la frescura que concede la libertad en forma de brisa. Un suspiro hacia aquello que no tiene frontera.

Miotonía – La calma

Miotonía es el proyecto unipersonal de Luisferlü (Lupulo). Un compositor sevillano cuyos inicios musicales se remontan la década de los 90 cuando cogió una guitarra para intentar emular a los cantantes de la Generación X. Pronto, sin embargo, se sintió más atraído por el post rock y el ambient, con referencias como Explosions in the Sky, Mogwai, Bonobo, Telephone Tel Aviv o Apparat. El nuevo trabajo de Miotonía ha sido grabado en los estudios El Pelícano entre los meses de mayo y junio de este año, bajo la producción de Jesús Chávez y con la colaboración de Dani García en las guitarras. El videoarte y el diseño son obra del artista @Sr Dorado. Su nuevo single es “La calma”.

Elyella – Memories

Elyella están decididos a convertir el verano en una gran pista de baile con “Memories”, su nuevo single editado bajo el sello Vanana Records. El dúo ha querido dejar atrás el confinamiento con este tema vitalista de pop electrónico en el que melodía y ritmo se repite para convertirse en un hit increíblemente pegadizo. En “Memories” Elyella echan la vista atrás para repasar los grandes recuerdos de su trayectoria que les han traído hasta aquí y que les impulsan hacia un futuro prometedor. En el vídeo, de inspiración ochentera, ELLA y MØNØ se transforman en dos jugadores de un videojuego que luchan contras las adversidades para que la música nunca deje de sonar.

Birkins – Selling cakes in an Apple Store

Tras publicar You are not alone en 2019, su último disco y particular homenaje a David Bowie, este viernes los canarios Birkins han lanzado un nuevo single propio, “Selling Cakes in an Apple Store”. Aunque el título está en inglés, la mayor parte de su letra esté cantada en francés, en consonancia con el juego de lenguas que ha formado parte de Birkins desde sus comienzos. La composición surge a partir de una colaboración con el músico canario afincado en Suecia, Carlos de Rada, quien además se ha encargado de grabar el bajo en el tema. También colaboran César Martel en la trompeta y el fliscorno, Paco Loco (que también produce) en el armonio, David Gonçalves en los teclados y de Alex Labao en los coros.