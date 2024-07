Jack White lanza disco por sorpresa y sin título

Jack White vuelve a la palestra con la edición de un nuevo disco lanzado por sorpresa. El exlíder de The White Stripes sorprendió a los seguidores que pasaron por las tiendas de su propio sello Third Man Records en Nashville, Detroit y Londres. El álbum, que viene en una funda en blanco estampada con las letras «NO NAME» en el tono azul característico de White y lleva el número de catálogo TMR-1000, se entrega de forma gratuita con cualquier compra.

Lo curioso del movimiento es que Third Man Records alentó a los poseedores del disco a copiarlo y distribuirlo online a través de una historia de instagram en la que podía leerse: «Rip It» (Ripéalo). Además, White subió una copia del álbum a Google Drive a través de Reedit haciendo mención a una frase del quinto corte del disco: «Pero debes decírselo a siete amigos / Primero debes traer a siete amigos / Y no seas egoísta y guardes todo esto para ti».

En atención a esa solicitud, la estación de radio pública de Detroit WDET 101.9 FM reprodujo el álbum completo en vivo y desde entonces se subió una grabación de la reproducción a YouTube.

La mística del rock and roll

Trece nuevas canciones y el primer trabajo de Jack White desde que en 2022 lanzara dos discos, Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive. Estos nuevo temas sorprenden por ser el material más garagero y directo desde que iniciara su carrera en solitario. Sin duda una buena noticia para los fans de The White Stripes.

En Third Man Records guardaron silencio sobre la naturaleza y el contexto de la esta extraño regalo. No está claro si el álbum tendrá un lanzamiento formal o incluso un título real. No se ha revelado ninguna lista de canciones. En cierto modo se recupera la magia del rock y cierta mística que parecía enterrada.

Escucha NO NAME