La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Se trata de una selección de temas, escogidos entre las muchas propuestas que llegan a nuestra redacción, de nuevas bandas y artistas emergentes o que buscan una mayor visibilidad para su obra. Hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana incluye canciones de Ghost Isle, Acid Coco, Honolulu, The Grooves, La Mafia Canalla, Lingus, Contento, Que Bailen Los Demás, Karim Vitas Jr. y Era Paraíso.

Ghost Isle – Bello corcel

Ghost Isle es el proyecto musical del ibicenco Eloy Serrano, quien con su música busca desvelar los misterios ocultos de su isla, más allá de la imagen típica que se lleva el turista ocasional. Tras estrenarse este mismo año con el mini EP Atlantis, hace unas semanas Ghost Isle lanzó el single “Bello corcel”, que combina elementos de estilos urbanos como el trap o el R&B con pop experimental plagado de elementos cinemáticos. La producción del tema corre a cargo de Luis M. Deltell, partícipe en recientes canciones de artistas como Ana Torroja, Natalia Lacunza o Nightcrawler. El lanzamiento va acompañado de un vídeo que recoge una versión del tema cantada en directo.

Acid Coco – Sin salida

Acid Coco es un dúo formado por Paulo y Andrea, de origen colombiano pero afincados en Berlín. De ellos te hablamos este verano en una PlayList Emergente. Hace unos días publicaron su primer álbum, un disco llamado Mucho Gusto que puedes escuchar en su página de Bandcamp. Previamente han ido adelantando algunas canciones, entre ellas esta “Sin salida” que sigue la senda de los ritmos afrocaribeños que han caracterizado anteriores lanzamientos del dúo.

Sin Salida by Acid Coco

Honolulu – Toi

Honolulu es un dúo de hermanos franceses establecidos en Barcelona. El año pasado estrenamos en Muzikalia uno de sus temas, “Boys in the park”, después de que debutaran con un disco homónimo publicado por Foehn Records. Ahora publican Gold, un EP de cuatro canciones grabado en el estudio Ángel Sound con Miquel Mestres y Josep Xortó que acaba de ver la luz de nuevo con Foehn. Como single de adelanto lanzaron en su momento “Toi”, curiosamente su primera canción en francés y sin duda el tema más acelerado y ácido que han publicado hasta la fecha.

The Grooves – Todos a las llamas

The Grooves ha grabado en 2020 su primer LP en castellano, segundo de su trayectoria, en los estudios Fluxus de Pau Paredes junto a Juanma Latorre (Vetusta Morla) como productor. Su nuevo disco se llama Heroica y es el resultado de su búsqueda de nuevos sonidos y mensajes, sin dejar de lado lo que más les caracteriza como banda: música hecha para bailar y ser gozada en directo. “Todos a las llamas”, el primer single extraído de Heroica, es todo un manifiesto contra el heteropatriarcado, el fascismo emergente y en defensa de la libertad sexual.

La Mafia Canalla – Isla de perros

La Mafia Canalla es una banda originaria de Salamanca que practican un pop-rock gamberro, irónico y enérgico. En 2020 han publicado un EP titulado Fantasmagorías en el After, con canciones cargadas de temas cotidianos como los vampiros, los perros, niños gamberros y fantasmas pop. El disco fue grabado en Audiomatic Studios con J. M. Rosillo a los mandos. El último single extraído del disco apareció hace pocas semanas y es este “Isla de perros” en cuyo vídeo ha colaborado la Fundación Luna, una protectora de animales de Salamanca.

Lingus – Kings of Lyon

Ya os hablamos, en la sección de 7 Minutos al Día, del magnífico terceto francés, Lingus, formado por Mathias Valex (voz y guitarra), Antoine Valex (voz, bajo y teclados) y Julien Russo (batería). Recordemos que en 2016, ya sacaron el EP The Story of Mr. Sides y en 2018, en el mismo formato corto lanzaron Acceleration. Ahora, en 2020, homenajeando a su ciudad natal, Lyon, y fieles a su estilo de mezclar hard-rock sinfónico, psicodelia y sonidos orientales han publicado el muy sólido, potente y jugoso single de 6 minutos “Kings of Lyon” (mezclas de Thibaud Pick y masterizado de Ted Jensen), el cual viene acompañado de un futbolero vídeo-clip (realizado por Hugo Ramin). Éste es el adelanto del prometedor primer LP de Lingus, el cual se publicará en 2021. (Txus Iglesias)

Contento – Paso palante

Contento es un dúo formado por dos colombianos, Paulo Olarte (de Acid Coco, de los que también hemos hablado en esta misma PlayList Emergente) y Sebastián Hoyos. Practican una música que no reniega de sus orígenes pero añade elementos novedosos, lo que da como resultado un estilo que ellos llaman “salsapunk”. A finales de octubre publicarán su nuevo álbum, Lo Bueno Está Aquí (El Palmas Music, 2020), del que nos han adelantado este tema llamado “Paso palante”.

Que Bailen Los Demás – Granville waiters’ tune

Que Bailen Los Demás es un proyecto paralelo a Detergente Líquido que Alberto Rodway ha puesto en marcha junto a Ernie Rodríguez, también batería de la banda principal. Mañana 15 de octubre publican Flip, tres años después de Casi Lo Mismo De Siempre, su última referencia hasta la fecha. Un disco que fue grabado en Noiseland y mezclado y masterizado en Grabaciones Sumergidas que mezcla estilos como el country y las baladas española de los 70, y a artistas como Beck o Guns ‘n Roses. Como adelanto han lanzado esta canción llamada “Granville waiters’ tune”, un tema de brillante pop luminoso y evocador.

Karim Vitas Jr. – Róbame un beso

Karim Vitas Jr. es un artista, compositor, productor, letrista e ingeniero de mezcla y mastering nacido en Granada y crecido en Madrid. El año pasado te hablamos de él en 7 Minutos al Día y te presentamos su álbum de debut, Infinito. Puedes seguir a Karim Vitas Jr. en Instagram. Hace pocos días que ha publicado su tercer single, “Róbame un beso”, en el que se atreve a acercarse a los ritmos del regaetón sin despojarse de su estilo de pop fresco y pegadizo.

Era Paraíso – La mañana que salí de tu portal

Era Paraíso es una joven banda formada por Jaime Rodríguez (voz, guitarra), Nacho García-Lajara (bajo), Alejandro Yáñez (batería) y Daniel Liébana (guitarra). Aunque solo han publicado dos singles, llevan tiempo curtiéndose en el directo y además algunos de sus miembros tienen experiencia de haber estado en otros grupos como The Special Case. Se disponen a publicar su primer álbum, La Maratón Mundial, del cuál han adelantado en los últimos meses un par de canciones: “Vuelve” y “La mañana que salí de tu portal”. Con esta última despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!